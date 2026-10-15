Risiko Club Ufficiale Eclettica Caltanissetta, XXV torneo: al via le semifinali

Oggi giovedì 15 alle ore 20,30 presso Eclettica Street Factory si giocheranno i due tavoli delle semifinali del XXV torneo. Questa la composizione dei tavoli, tavolo1: Michele Cammarata, Gabriele Taschetti, Calogero Maira e Armando Turturici; tavolo2: Mariella Brucculeri, Maria Pia Matraxia, Giancarlo Ciulla e Martino Brucato. I vincenti di questi due tavoli raggiungeranno Andrea Kiswarday e Ornella Turco nella finale che si giocherà giovedì 22 ottobre e che vedrà il vincitore o la vincitrice alzare il trofeo in ceramica realizzato per l’occasione dall’artista ceramista Maria Pia Matraxia socia, giocatrice e animatrice del RCU Eclettica.Nella giornata di domenica a Catania, organizzato dal RCU di Acireale, si giocherà il Campionato Regionale a Squadre. Si giocheranno tre partite, una la mattina e due nel pomeriggio. Il Risiko Club nisseno partecipa con la seguente squadra: Martino Brucato, Vincenzo Falzone, Maurizio Giunta, Claudio Lombardo, Gabriele Taschetti e Luigi Tricoli.“Domenica sarà una bella giornata di Risiko! – dichiarano dal direttivo- saranno presenti tutti i Club della Sicilia e sarà un piacere rivedere dei compagni di viaggio in questa bella avventura che è il gioco del Risiko!. Andiamo a Catania per giocare e divertirci, non abbiamo grosse ambizioni ma giocheremo consapevoli che la fortuna e la capacità di sapersi “muovere” sulla plancia di gioco è fondamentale per raggiungere risultati positivi.”