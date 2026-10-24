Maserati celebra 100 anni di Tridente a Bologna

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Maserati torna alle proprie origini partecipando alla quarantatreesima edizione di Auto e Moto d'Epoca 2026, in programma fino al 25 ottobre a BolognaFiere. Nell'anno del centenario del Tridente, la Casa modenese espone due granturismo che raccontano l'evoluzione della propria identità sportiva: la Maserati Ghibli SS Coupé del 1972 e la nuova GranTurismo Trofeo da 590 CV. La scelta di Bologna assume un significato particolare. Proprio qui nasce Maserati nel 1914, mentre nel 1926 la Tipo 26 inaugura la storia agonistica del marchio conquistando una vittoria di classe alla Targa Florio, con Alfieri Maserati al volante. La protagonista storica è la Ghibli SS Coupé, disegnata da Giorgetto Giugiaro per Ghia. L'esemplare esposto, costruito il 3 luglio 1972, appartiene alla versione più potente della gamma. Sotto il cofano trova posto un V8 di 4,9 litri da 335 CV, alimentato a carburatori e abbinato a un cambio manuale ZF a cinque rapporti. La velocità massima dichiarata raggiunge 280 km/h. Accanto alla Ghibli, nello stand Motor Valley, trova spazio la GranTurismo Trofeo nella raffinata colorazione Verde Giada. Il suo V6 Nettuno biturbo di 3,0 litri sviluppa 590 CV e 650 Nm, sfruttando la tecnologia di combustione a precamera derivata dalle competizioni. Abbinato alla trazione integrale, permette di superare i 320 km/h. L'impostazione sportiva emerge anche dall'impianto di scarico dedicato, dai cerchi specifici e dai dettagli in fibra di carbonio. Nell'abitacolo, l'Alcantara richiama il mondo delle competizioni. Una seconda Ghibli SS Coupé, costruita nel 1970, è visibile presso lo stand della Fédération Internationale des Véhicules Anciens.

Il programma comprende inoltre due incontri dedicati alla storia automobilistica del marchio del tridente.

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