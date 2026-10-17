Manovra, Tajani “Valutiamo altre misure in caso di maggior flessibilità”

CAPRI (ITALPRESS) – “Abbiamo flessibilità in sicurezza ed energia. Abbiamo chiesto all’Europa ulteriore flessibilità a causa della crescita dell’inflazione provocata da fattori esogeni: le due guerre e il peggioramento delle situazioni a Hormuz e Bab el-Mandeb. Con l’aumento del costo dell’energia dobbiamo fare in modo di poter sempre più sostenere famiglie e imprese. Abbiamo portato a casa l’accordo con l’Unione Europea sul decreto bollette: un tetto al prezzo del gas.Sul bilancio dovremo valutare cosa si potrà fare in più rispetto alle decisioni già prese con un’ulteriore flessibilità”.

Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo al convegno di Capri dei giovani imprenditori di Confindustria. In merito ad altre proposte, Tajani ha spiegato che “un segnale che si deve dare al ceto medio riguarda la riduzione dell’Irpef: ci auguriamo di portarla al 33% fino a 60mila. Per i giovani, abbiamo pensato di creare una no tax area o agevolazioni fiscali fino ai 30-35 anni.

Altra questione importante è l’allargamento dell’esenzione del bollo per tutte le prime auto. Sulla sanità ogni anno noi possiamo detrarre le spese sanitarie, il 19%, effettuate l’anno precedente. Noi crediamo che il segnale debba essere dato nell’anno nel quale si effettuano le spese sanitarie, perchè se io sto male e ho bisogno di sostegno economico non posso averlo l’anno successivo, quindi il vantaggio finanziario lo devo avere nel momento in cui sto male”. Su quest’ultimo tema “si possono studiare tante formule, dall’anticipazione della detrazione oppure – se vogliamo concentrarci sulle persone con i capelli bianchi e grigi – creare una sorta di carta di credito che si può ciascuno utilizzare per spese sanitarie non parte del Ssn”. Infine “l’abbattimento delle tasse sulle tredicesime per noi rappresenta un’opportunità, ma, rebus sic stantibus, credo che sia difficile. Ma nella prossima manovra economica un intervento sulle tredicesime si dovrà farlo”, ha concluso Tajani.

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