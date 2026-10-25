Madre e figlio trovati morti in casa, accertamenti Procura e Carabinieri

Sono in corso gli accertamenti nell’abitazione di via Marina, nel centro di Ururi, comune di minoranza linguistica albanese in provincia di Campobasso, dove questa mattina sono stati trovati morti una donna di 91 anni e il figlio di 58. Sul posto operano i carabinieri della stazione locale, coordinati dalla Compagnia di Larino, alla presenza del magistrato della Procura di Larino. L’anziana è stata trovata senza vita su un letto, mentre il figlio è stato trovato impiccato in salotto. Tra le ipotesi resta quella dell’omicidio-suicidio, ma secondo le prime informazioni trapelate sul corpo della donna non sarebbero stati rilevati segni evidenti di violenza.

Gli accertamenti dovranno verificare anche la possibilità che l’anziana sia morta per cause naturali e che il figlio si sia successivamente tolto la vita. La Procura disporrà gli esami necessari a chiarire cause e tempi dei decessi: non è esclusa l’autopsia.Secondo le testimonianze raccolte in paese, madre e figlio conducevano una vita molto riservata, con scarsissimi contatti con l’esterno. Il cinquantottenne era rientrato decenni fa dalla città in cui studiava all’università per vivere con i genitori e, dopo la morte del padre, avvenuta diversi anni fa, si occupava della madre.

L’allarme è scattato intorno alle 10, quando alcuni vicini, preoccupati perché da giorni non notavano movimenti né sentivano rumori, hanno chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco hanno forzato la porta d’ingresso. Il personale del 118 ha constatato il decesso di entrambi.