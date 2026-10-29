Lucca Comics e MSD firmano “Il Quinto”, un fumetto per la prevenzione dell’HPV

LUCCA (ITALPRESS) – Sensibilizzare il pubblico sul tema del Papillomavirus (HPV) tramite il linguaggio universale dei comics.

Nasce con questo obiettivo “Il Quinto”, fumetto frutto dall’incontro tra Lucca Comics & Games, il più grande festival europeo dedicato al fumetto, al gioco e all’immaginario fantasy e MSD, azienda biofarmaceutica impegnata nella ricerca innovativa e nella promozione della salute pubblica. Attraverso un fumetto inedito e una storia originale, si vuole diffondere una maggiore conoscenza e consapevolezza sul Papillomavirus (HPV), riconosciuto a livello mondiale come la seconda causa infettiva di tumori, sia negli uomini che nelle donne. In Europa, infatti, si stima che l’HPV sia responsabile di circa il 100% dei tumori della cervice uterina e dei tumori anali, del 78% dei tumori vaginali, del 51% dei tumori del pene, del 37% dei tumori dell’orofaringe e del 31% dei tumori della vulva. Il fumetto sarà distribuito gratuitamente durante gli eventi dedicati, presso lo stand MSD e attraverso ulteriori punti di diffusione presenti al festival.

L’opera ha visto per la sua realizzazione il lavoro congiunto di una serie di grandi artisti, come Peach Momoko che ha disegnato la copertina, Luca Enoch, che si è occupato della sceneggiatura, i disegnatori Giacomo Bevilacqua e Paolo Barbieri, protagonisti delle tavole interne e la collaborazione di Valerio Amilcare, ideatore dei contenuti artistici e dell’esperienza interattiva collegata all’iniziativa presente allo stand MSD in Piazza San Martino. Le tavole raccontano di una profonda storia di amicizia, di ricordi e promesse mai dimenticate, che si intrecciano al tema del Papillomavirus. “L’obiettivo di questo fumetto non è soltanto intrattenere, ma stimolare curiosità e consapevolezza”, ha dichiarato Luca Enoch, sceneggiatore e fumettista italiano di fama internazionale. “Attraverso la forza del racconto vogliamo invitare i lettori ad approfondire il tema dell’HPV, a confrontarsi con il proprio medico e ad accedere a contenuti informativi tramite le esperienze messa a disposizione al festival. Perchè una storia può emozionare, ma anche aiutare a compiere scelte più consapevoli per la propria salute”.

Il lancio del progetto sarà uno degli elementi chiave della 60ª edizione di Lucca Comics & Games e prevede un ricco programma di appuntamenti che coinvolgerà il pubblico del festival attraverso incontri, momenti di approfondimento e attività esperienziali, sia presso lo stand MSD sia all’interno di alcune delle principali location della manifestazione.

L’evento di presentazione, aperto al pubblico, si è tenuto il 28 ottobre al Teatro San Romano, alla presenza del team che ha lavorato al fumetto, che racconterà come il linguaggio dei comics possa trasformarsi in uno strumento efficace anche per avvicinare le persone a temi di grande rilevanza per la salute pubblica, come la sensibilizzazione verso il Papillomavirus.

L’esperienza, inoltre, proseguirà oltre la lettura, attraverso un’attività interattiva e un timbro originale per accedere ad attivazioni uniche tutte da scoprire. Molte di queste partiranno dallo stand MSD in Piazza San Martino, esperienze che consentiranno di connettersi ad un percorso di scoperta della storia originale anche online su sito www.hpvitalia.it durante il festival e nei giorni successivi alla manifestazione, anche attraverso la App di Lucca Comics & Games.

Emanuele Vietina, direttore generale di Lucca Crea e direttore di Lucca Comics&Games, ha così commentato: “Il fumetto ha la capacità unica di trasformare temi complessi in storie capaci di coinvolgere ed emozionare. Più di altri linguaggi. Siamo orgogliosi di questa collaborazione con MSD Italia, perchè Lucca Comics & Games da sempre mette al centro il ruolo della cultura come strumento di consapevolezza per leggere il presente. Sappiamo che i tumori correlati all’HPV rappresentano una questione importante per la salute sia delle donne sia degli uomini e crediamo che la nona arte possa rendere accessibili temi complessi e avvicinare nuovi pubblici a una corretta informazione sulla salute. Attraverso la forza del racconto, vogliamo stimolare curiosità e consapevolezza, incoraggiando le persone a informarsi, a parlare con il proprio medico e a compiere scelte consapevoli per la propria salute”.

“Con ‘Il Quintò vogliamo superare i confini della comunicazione scientifica classica per raggiungere le persone nei loro luoghi d’elezione, dove vivono le loro passioni”, dichiara Nicoletta Luppi, Presidente e Amministratrice Delegata di MSD Italia. “La collaborazione con Lucca Comics & Games ci offre un’opportunità unica per dialogare con i giovani adulti tra i 18 e i 30 anni, una fascia della popolazione che spesso non è pienamente consapevole dei rischi e delle conseguenze legati all’HPV. Il nostro obiettivo è ridurre le distanze, promuovere una corretta informazione e incoraggiare le persone a confrontarsi con fiducia con il proprio medico. La salute e la prevenzione nascono dalla consapevolezza, ma generano un impatto concreto solo quando si trasformano in scelte personali e responsabili, con un impatto che diventa importante anche sulla società, oltre che per la sostenibilità della sanità pubblica”.

Il Papillomavirus umano (HPV) è un virus molto comune che può colpire donne e uomini di ogni età, compresi gli adulti e che spesso non dà sintomi. Nella maggior parte dei casi, l’infezione viene eliminata spontaneamente dall’organismo, ma quando persiste nel tempo può essere associata allo sviluppo di diverse patologie e di alcuni tumori. L’infezione può interessare sia donne sia uomini e il rischio di acquisirla non scompare con l’età. Per questo è importante conoscere il Papillomavirus, il suo impatto sulla salute e confrontarsi con il proprio medico per ricevere informazioni corrette e aggiornate.

Carlo Signorelli, Professore Ordinario di Igiene e Sanità Pubblica, Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, ha così commentato l’iniziativa: “Da oltre vent’anni sono impegnato nel sostenere la prevenzione e l’informazione scientifica come strumenti fondamentali per affrontare l’HPV, un’infezione che può interessare donne e uomini in diverse fasi della vita e che è all’origine di diverse forme di tumore. Oggi disponiamo delle conoscenze, delle strategie e degli strumenti necessari per puntare concretamente all’eliminazione del cancro della cervice uterina e di altri tumori HPV correlati, ma per raggiungere questo obiettivo è indispensabile coinvolgere l’intera popolazione in una grande sfida di salute pubblica. Per questo è fondamentale investire in iniziative capaci di parlare alle persone con linguaggi accessibili e coinvolgenti. Una maggiore conoscenza dell’HPV può aiutare a compiere scelte più consapevoli e a confrontarsi con il proprio medico, riferimento essenziale per orientarsi nella prevenzione. Solo attraverso informazione corretta e dialogo possiamo ambire a scrivere la parola fine sui tumori HPV-correlati”.

Conclude la professoressa Caterina Rizzo, Professoressa Ordinaria di Igiene e Medicina Preventiva, Università di Pisa: “I tumori associati all’HPV possono essere affrontati efficacemente attraverso una strategia integrata, basata sull’informazione e sulla prevenzione, rivolta sia agli uomini sia alle donne. Iniziative come questa aiutano ad avvicinare le persone al proprio medico, favorendo fin da subito un confronto utile a individuare il percorso di prevenzione più appropriato. La comunicazione è fondamentale per trasformare la conoscenza scientifica in consapevolezza. Attraverso linguaggi coinvolgenti come il fumetto possiamo avvicinare il pubblico a temi complessi come l’HPV, stimolando curiosità e interesse verso informazioni affidabili. Il Quinto dimostra come scienza e storytelling possano lavorare insieme per favorire una maggiore consapevolezza e promuovere un dialogo informato con il proprio medico”.

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