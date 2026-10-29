La Cina eroga 800 miliardi di yuan in strumenti finanziari per gli investimenti

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alla data di ieri, la Cina aveva completato l’emissione di 800 miliardi di yuan (circa 119 miliardi di dollari statunitensi) nell’ambito dei nuovi strumenti finanziari basati sulle politiche per il 2026, convogliando fondi verso progetti chiave volti a espandere gli investimenti efficaci, secondo quanto riferito da tre banche statali.

La China Development Bank ha stanziato 365 miliardi di yuan per progetti con un investimento complessivo di 5.500 miliardi di yuan, mentre la Export-Import Bank of China ha stanziato 120 miliardi di yuan, contribuendo a mobilitare investimenti per oltre 1.700 miliardi di yuan. La Agricultural Development Bank of China ha stanziato 315 miliardi di yuan a sostegno di progetti con un investimento complessivo di circa 4.390 miliardi di yuan.

Introdotti per la prima volta nel 2025 con uno stanziamento di 500 miliardi di yuan, questi strumenti danno priorità all’economia digitale, all’intelligenza artificiale (IA), alle infrastrutture a sostegno dei consumi e agli interventi di riqualificazione urbana, come l’ammodernamento delle infrastrutture di trasporto ed energetiche e delle reti di condutture sotterranee. Il rapporto sul lavoro del governo di quest’anno ha fissato lo stanziamento per il 2026 a 800 miliardi di yuan per attrarre più capitale privato.

Un’ampia quota dei fondi è stata destinata all’IA e all’economia digitale. La China Development Bank ha stanziato 179,01 miliardi di yuan per progetti nei settori dell’IA, dell’economia digitale, dello sviluppo verde e a basse emissioni di carbonio, della biomedicina e dei consumi.

La Export-Import Bank of China ha sostenuto oltre 220 progetti in settori emergenti come l’economia digitale e l’IA, con prestiti destinati a questi settori che hanno rappresentato quasi la metà del suo stanziamento complessivo.

La Agricultural Development Bank of China, nel frattempo, ha sostenuto quasi 2.000 progetti in ambiti tra cui l’IA, l’economia digitale, l’economia a bassa quota, i consumi e lo sviluppo verde e a basse emissioni di carbonio, con finanziamenti per quasi 200 miliardi di yuan.

E’ stato inoltre rafforzato il sostegno agli investimenti privati. La China Development Bank ha stanziato 127,99 miliardi di yuan per progetti che prevedono investimenti privati o capitale privato. La Export-Import Bank of China ha sostenuto oltre 210 progetti di questo tipo, ai quali è stato destinato quasi il 40% del suo stanziamento complessivo, mentre la Agricultural Development Bank of China ha sostenuto quasi 400 progetti con oltre 65 miliardi di yuan.

L’intero importo di 800 miliardi di yuan è stato utilizzato per integrare il capitale dei progetti, contribuendo ad attenuare le carenze di capitale per i grandi progetti, a migliorarne la capacità di finanziamento e a mobilitare prestiti bancari e capitali privati.

In futuro, le tre banche statali rafforzeranno la gestione successiva agli investimenti, erogando prestiti di sostegno e accelerando la conversione dei fondi in interventi concreti volti a massimizzare l’efficacia degli strumenti.

Wen Bin, capo economista della China Minsheng Bank, ha dichiarato che l’erogazione di 800 miliardi di yuan attraverso nuovi strumenti finanziari basati sulle politiche, insieme ai grandi progetti infrastrutturali e alle iniziative di riqualificazione urbana, potrebbe stimolare la domanda di prodotti elettronici e informatici, macchinari elettrici, attrezzature di fascia alta e alcune materie prime.

(ITALPRESS).

– Foto Xinhua –