Kim Jong Un, giallo sulla morte per emorragia cerebrale: la Corea del Nord pubblica foto del leader

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I media nordcoreani hanno diffuso fotografie che "provano che Kim Jong Un è ancora vivo", dopo le speculazioni sulla sua morte per emorragia cerebrale. Le immagini, pubblicate dalla Corea del Nord, ritraggono Kim mentre esamina scarpe per bambini e cappotti da donna a una fiera di abbigliamento e calzature. La pubblicazione delle fotografie segue di poche ore la diffusione online di affermazioni non verificate secondo cui il leader quarantenne sarebbe caduto in coma e sarebbe deceduto dopo essere stato trasportato a Pechino per cure mediche urgenti. L'agenzia di stampa ufficiale nordcoreana Kcna riferisce che Kim ha visitato la mostra ieri, sebbene le immagini non siano state verificate in modo indipendente e non sia ancora chiaro quando siano state scattate. Le fotografie sono emerse dopo che Wanjun Xie, un dissidente cinese residente negli Stati Uniti e legato al Partito Democratico Cinese, ha affermato su X che Kim era morto domenica. Nel suo post, Xie ha dichiarato che Kim era deceduto e che la Cina aveva schierato 9.000 soldati a Pyongyang. Ha inoltre sostenuto che un'équipe di specialisti del Peking Union Medical College Hospital di Pechino era stata inviata in Corea del Nord sabato per curare Kim a seguito di una grave emorragia. Xie ha poi affermato che Kim è caduto in coma prima di essere trasportato a Pechino e che i medici non sono riusciti a salvarlo.

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