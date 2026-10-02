Indagine per corruzione, perquisizioni in casa e negli uffici dell’ex vicepresidente della Regione Siciliana Gaetano Armao

PALERMO (ITALPRESS) – I magistrati della Procura della Repubblica e la Squadra Mobile di Palermo hanno eseguito perquisizioni presso domicili, studi legali e uffici pubblici nell’ambito di una indagine per i corruzione per l’esercizio della funzione e corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio.

Tra le nove persone raggiunte dal provvedimento figura anche l’ex assessore e vicepresidente della Regione Siciliana Gaetano Armao.

Le perquisizioni sono state disposte dalla Procura guidata dal Procuratore Maurizio de Lucia al fine di evitare la dispersione delle prove, a seguito della notifica dell’invito del G.I.P. a rendere l’interrogatorio preventivo dopo la richiesta di applicazione di misure cautelari.

Gli altri indagati interessati dal provvedimento sono il deputato regionale Giuseppe Geremia Lombardo, Giuseppe Argirò, Benedetta Veruska, Pierpaola Costanzo, Mario Lupo, Marco Malacarne Gentile, Pietro Luigi Matta, Sergio Vella e Luigi Zancla.

-Foto di repertorio IPA Agency-

(ITALPRESS).