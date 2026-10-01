Il Rally di Taormina 2026 si fa in tre il 25 e 26 ottobre

Il Rally di Taormina 2026 ha aperto le iscrizioni per la gara che nei giorni 24 e 25 ottobre si svolgerà sulla riviera jonica messinese ed avrà come tradizione la partenza ed il traguardo in Piazza Vittorio Emanuele II, nel cuore della capitale siciliana del turismo. Sarà possibile iscriversi fino a lunedì 19 ottobre.

La competizione organizzata da New Turbomark Rally Team completerà la Coppa Italia Rally ACI Sport 9^ zona (Sicilia) e sarà round importante del Campionato Siciliano Rally per auto moderne e storiche a cui si aggiunge il Rally Taormina Legend, l’apprezzata formula della Regolarità a Media che vede protagoniste auto di particolare valore sportivo e storico nella nell’evoluzione dei rally.

Il format del Rally di Taormina si riconferma, visto il favore riscosso da tutte le realtà partner e decisamente apprezzato da equipaggi, team e dal numeroso pubblico. La gara partirà nel primo pomeriggio di sabato 24 ottobre dal cuore di Taormina e subito le sfide cronometriche sui due passaggi della PS “Scifì – Limina”, intervallate dal riordino nella bella Letojanni, in riva al mar Jonio. Terzo crono della prima giornata la nuova entrata PS “Forza D’Agrò” un concentrato di forti emozioni che dalla costa si arrampicano fino alla caratteristica ed apprezzata località famosa per le sue specialità culinarie, dove si completerà la giornata ed inizierà il riordino notturno. L’area dedicata all’assistenza è ancora Piazzale Antonio Stracuzzi a Santa Teresa Riva, sede anche del quartier generale e del centro servizi dell’evento.

Domenica 25 ottobre altre sei prove speciali: “Misserio – Savoca” ed “Alì”, tratti da percorrere 3 volte, con riordini a Roccalumera e Parco assistenza a Santa Teresa Riva. Traguardo ancora a Taormina in PIazza Vittorio Emanuele II, a partire dalle 18.24. Un percorso che si sviluppa su 337,46 Km totali, di cui 64,65 suddivisi nelle 9 prove speciali.

La coinvolgente ed emozionante edizione 2025 è stata vinta dal talento santateresino e neo campione Italiano Rally Promozione Andrea Nucita, che con il toscano Alessandro Floris ha preceduto l’altro giovane locale Emanuele La Torre navigato da Rosario Siragusano e poi ancora un giovane, palermitano, Marco Pollara con Giuseppe Princiotto alle note, su un podio tutto di Skoda Fabia. Alessio Pollara, fratello di Marco, con Sergio Raccuia ha vinto tra le due ruote motrici su Peugeot 208.

Ancora una volta il Rally di Taormina si annuncia avvincente teatro di spettacolari sfide per i punti decisivi della Coppa rally 9^ zona, prima delle finali di Coppa Italia in programma a Lucca il 14 e 15 novembre.