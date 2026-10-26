Il nisseno Lino Capizzi è campione italiano di velocità in salita auto storiche: trionfo con la sua Alfa Romeo Alfasud ti

CALTANISSETTA – Lino Capizzi è campione italiano di velocità in salita auto storiche 2026. Il pilota nisseno ha conquistato il titolo nazionale nella classe 1600 del terzo raggruppamento, chiudendo anche al terzo posto assoluto tra le vetture costruite fino al 1982.

Sei le gare disputate: Coppa della Consuma, Bologna-Raticosa, Guarcino-Campocatino, Lago-Montefiascone, Monte Erice e Coppa Faro di Pesaro. Il bilancio è di cinque vittorie di classe. Solo a Erice, a causa di un problema tecnico a un carburatore, Capizzi ha ottenuto il terzo posto, senza compromettere la conquista del titolo.

Protagonista del successo è stata l’Alfa Romeo Alfasud Ti 1500 Quadrifoglio Verde, preparata e messa a punto con il supporto dei signori Vasta. Una vettura storica che ha confermato competitività e affidabilità lungo i tracciati più impegnativi delle cronoscalate italiane.

Il titolo della classe 1600 e il terzo posto assoluto nel raggruppamento premiano una stagione caratterizzata da velocità, continuità e grande regolarità. Un risultato prestigioso per Capizzi e per Caltanissetta, città con una lunga tradizione nel mondo dei motori.

Il pilota nisseno chiude così il 2026 con un titolo tricolore e un podio assoluto, trasformando ancora una volta la passione per le auto storiche in un successo sportivo di livello nazionale.