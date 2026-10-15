Il 31° slalom città di Misilmeri “fa il botto”, 80 gli iscritti. Sabato i preliminari

Sono 80 gli iscritti all’edizione numero 31 dell’Autoslalom Città di Misilmeri – Memorial “Luca Cerniglia”, sfida tra i birilli in calendario sabato 17 e domenica 18 ottobre, con promozione sul territorio affidata alla Misilmeri Racing coordinata dal presidente Giuseppe Bonanno e validità per il Trofeo d’Italia Sud Slalom AciSport, per il Campionato siciliano di specialità a coeff. 1,5, nonché per lo Challenge degli Emiri 026 (la serie regionale dedicata agli Slalom automobilistici creata proprio dalla Misilmeri Racing, in sinergia con la Scuderia Armanno Corse di Palermo, il Promoter Kinisia Trapani e lo Sporting Club Partanna) nella gara di casa alla quarta tappa, con coefficiente di punteggio 2.

Un numero di adesioni tra i più alti in assoluto quest’anno (perfino in campo nazionale, per una manifestazione tra le più longeve in Italia) che conferma la bontà del lavoro svolto negli anni dalla Misilmeri Racing e la grande reputazione di cui gode lo Slalom tra i piloti. A collaborare nella parte logistica con il Comitato organizzatore è ovviamente il Comune di Misilmeri, rappresentato dal sindaco Rosario Rizzolo, mentre ad assicurare il proprio patrocinio all’evento sono la Regione Siciliana, con l’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e la Città Metropolitana di Palermo. A contribuire alla riuscita dell’evento saranno poi un gruppo di appassionati locali ed un “pool” di sponsor misilmeresi e dell’hinterland.

Il 31° Autoslalom Città di Misilmeri (anche per quest’anno verrà ricordata con un Memorial la persona di Luca Cerniglia, il 23enne pilota locale scomparso nove anni addietro, mentre lo Challenge degli Emiri è dedicato alla figura di Giovanni Buttacavoli, a sua volta mancato ad inizio 2024) vedrà il suo prologo venerdì 16 ottobre. Con “Aspettando lo Slalom” contenitore di spettacolo per famiglie predisposto al Centro commerciale “Agorà”, tra esposizioni di Auto da corsa, Vetture e Vespe d’epoca, giochi per i bambini a cura del Moto Club Misilmeri, degustazioni di prodotti tipici locali con la scuola Ted Formazione, musica live con Marina Vox, spettacolo di cabaret con i “Comici in palazzo”, ossia Nino Balistreri e Maurizio La Blasca e Dj set, con Gas Di Fede e Paolo Correnti. Il tutto a partire dalle 18.00.

L’indomani, sabato 17 ottobre, si comincerà a fare sul serio, con le operazioni preliminari per i piloti e le vetture in programma come tradizione dalle 15.00 alle 19.00 nella funzionale Area artigianale di via Gaetano Pellingra. Domenica 18 ottobre, finalmente, rombo ai motori al “Città di Misilmeri”, con le tre manche di gara, a partire dalle 10.00 (a seguire la salita di ricognizione obbligatoria per tutti i piloti, prevista alle 9.00), sul confermato tracciato pari a 2,990 km, ricavato lungo la strada provinciale n. 38 “Misilmeri-Belmonte Mezzagno”, per Piano Stoppa.

Si prospetta dunque un’edizione da record. Basti pensare che saranno potenzialmente almeno 7 i piloti capaci di contendersi la vittoria assoluta ed il gradino più alto del podio. Il duello che si prepara e che più “solletica” la fantasia degli appassionati di motori sarà presumibilmente quello che opporrà il catanese Silvio Fiore (fresco del duplice titolo di vice campione italiano assoluto Slalom e di campione italiano Slalom per il gruppo E2SC) al velocissimo agrigentino (di Sciacca) Salvatore Catanzaro. Il pilota di Biancavilla, al volante della sua Radical SR4 motorizzata Aprilia e “griffata” Puntese Corse può vantare cinque affermazioni stagionali, le stesse di cui può fregiarsi Catanzaro (che anzi vanta un “filotto” di cinque successi consecutivi ed è ‘imbattuto’ dal mese di luglio), colte nell’abitacolo della Gloria B5 Evo Suzuki schierata dalla Trapani Corse, ma assemblata nell’officina mazarese del pluricampione siciliano di specialità Girolamo “Gimmy” Ingardia.

È ovvio tuttavia che ci siano però altri pretendenti, come si diceva, alla gloria assoluta. Potrebbero ad esempio approfittarne il misilmerese Riccardo Cerniglia (in foto. Bogani SN84 a motore Suzuki, Misilmeri Racing) ed il marsalese Francesco Bigione (Gloria B5 Evo Suzuki, per la RO Racing). Entrambi “a secco” di successi, quest’anno, mirano a cancellare lo “zero” in classifica. A puntare molto in alto saranno comunque l’altro saccense Nino Di Matteo (Gloria C8F Evo Suzuki, anche lui RO Racing) ed il gelese Gianni Carfì (con una Radical SR4 Suzuki, per il Motor Team Nisseno), una vittoria assoluta a testa in stagione e tanti piazzamenti a podio. Tra i “papabili” vogliamo inserire infine il “veterano” di tante battaglie sportive, il 78enne trapanese (di Custonaci) Nicolò Incammisa, su Radical SR4 Suzuki della Trapani Corse, non foss’altro per il suo bagaglio d’esperienza e la sua affermazione assoluta colta qui a Misilmeri nel 2023.

Tra i tanti outsider di giornata, il giovane nebroideo (di Sinagra) Luca Radici, su Semog Bravo Sport Kart Cross per Nebrosport, il rientrante valdericino Michele Poma (Radical SR4 Suzuki), l’altro messinese (di Torregrotta) Santi Leo (Radical SR4 Suzuki iscritta dalla Nebrosport), l’augustano Domenico Giangrande (Elia Avrio ST09 con propulsore Suzuki, per la Catania Corse) e gli agrigentini Nino Cairone (su Radical Prosport Suzuki) ed Angelo Cucchiara (Bulla Sport Honda, Trapani Corse).

Ben 12 le Autostoriche in gara, tra cui spiccano l’Alfa 33 del rientrante locale Filippo Graditi (tra gli ex presidenti della Misilmeri Corse, ora Racing), l’Autobianchi A112 Abarth 70 HP del palermitano Matteo Cuccia, la Fiat X1/9 del montemaggiorese Salvatore Ortolano (vincitore del Memorial “Pino Guccione” in qualità di miglior pilota locale al recente Slalom Città di Montemaggiore Belsito) e la splendida Fiat 131 Abarth appartenente a Lucio Nocera. Saranno inoltre 10 i piloti misilmeresi, tra i quali citiamo Angelo Vitrano, Fabio Ippolito, Rosario Rattenuti, Giovanni Passantino, Nicola Lo Burgio, Nicolò Pirrello, Giusto Giordano e Filippo Cerniglia, mentre gli Under 23 sono 5. Interessante, infine, il duello in campo Femminile, con la messinese tre volte campionessa italiana Slalom Angelica Giamboi (Fiat X1/9 Coupé Dallara, in classe S5) e la catanese Rossella Pappalardo, a sua volta nel gruppo Speciale (ma in classe S1) su Fiat 500 Scuderia Venanzio. Tra gli altri “veterani” presenti, l’ultrasettantenne già campione siciliano Totò Polizzi, con la fedele Fiat 500 schierata nel gruppo Speciale dalla Scuderia Armanno Corse.

Il 31° Autoslalom Città di Misilmeri si avvarrà di 14 postazioni di rallentamento con birilli per i concorrenti al via, dislocate lungo il tracciato. Il transito veicolare nella zona verrà chiuso a partire dalle 7.30 di domenica 18 ottobre. La premiazione, ad apertura del parco chiuso, sarà ospite nei locali dell’impianto sportivo ‘Aloisio’, in via Crispino Vicari lungo la s.p. 38, in località Piano Stoppa. La direzione di gara sarà affidata anche quest’anno all’esperto potentino Carmine Capezzera, mentre il pilota termitano Ninni Rotolo avrà il ruolo di supervisore delle operazioni, per conto di AciSport.