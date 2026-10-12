Hyundai porta al Salone di Parigi le rinnovate Bayon e Tucson

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Hyundai porta al Salone dell’Auto di Parigi le nuove generazioni di Bayon e Tucson, affiancate dalla versione sportiva Tucson N Line.

La nuova Bayon adotta un’impostazione da SUV più marcata e punta su comfort, spazio e dotazioni digitali. In base all’allestimento, offre due display da 12,3 pollici, integrazione wireless dello smartphone e Digital Key 2. Il bagagliaio delle versioni con motore a combustione interna arriva a ben 440 litri. Al lancio sono previste motorizzazioni 1.0 T-GDI da 90 o 115 CV ma nel 2027 si aggiungerà la variante 1.6 full hybrid.

La nuova Tucson si presenta invece con un design ispirato al linguaggio “

Art of Steel

”, un abitacolo più spazioso e il sistema Pleos Connect basato su Android Automotive OS, con schermo centrale fino a 17 pollici e assistente vocale Gleo AI. La gamma comprende una versione full hybrid da 245 CV e una plug-in hybrid da 292 CV. Per quest’ultima Hyundai stima un’autonomia in modalità elettrica fino a 81 chilometri con cerchi da 17 pollici. La capacità del bagagliaio è notevole e si attesta a 695 litri. Al Salone è esposta anche Tucson N Line, caratterizzata per l'occasione da dettagli sportivi dedicati e cerchi da 20 pollici. “Rinnovare un’icona non è mai facile”, ha affermato Xavier Martinet, Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe. “Avremmo potuto andare sul sicuro e limitarci a evolvere un modello di successo. Ma non è questo lo stile di Hyundai. Ci siamo sfidati a far progredire TUCSON sotto ogni aspetto importante per i clienti, dal design e dal comfort alla tecnologia e all’efficienza. Il risultato non è semplicemente una nuova generazione, ma la migliore TUCSON che abbiamo mai realizzato”.



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