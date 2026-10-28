Hyundai IONIQ 3 vince il Premio Opinion Leader 2027

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Hyundai IONIQ 3 conquista il Premio Opinion Leader nell'ambito di Auto Europa 2027, riconoscimento promosso dall'Unione Italiana Giornalisti Automotive. A decretare il successo della compatta elettrica è stata una giuria composta da 120 personalità, tra rappresentanti dell'industria, designer, piloti ed esperti del settore. Il premio sottolinea il ruolo della nuova IONIQ 3 nella strategia elettrica Hyundai, che punta a trasferire tecnologie avanzate anche nel segmento B. Progettata e sviluppata per il mercato europeo, la vettura viene prodotta nello stabilimento Hyundai Motor Turkiye di İzmit. Uno degli elementi distintivi è il design, ispirato alla filosofia Art of Steel. La carrozzeria adotta una configurazione denominata Aero Hatch, studiata per combinare efficienza aerodinamica, proporzioni compatte e abitabilità. Nonostante l'appartenenza al segmento B, Hyundai dichiara uno spazio interno paragonabile a quello di modelli di categoria superiore. La capacità di carico complessiva raggiunge 441 litri, un valore particolarmente interessante per una compatta elettrica. La gamma prevede due configurazioni della batteria. La versione Standard Range raggiunge 344 km di autonomia nel ciclo combinato WLTP, mentre la Long Range arriva a 497 km, ampliando le possibilità di utilizzo anche nei viaggi extraurbani. Sul fronte della ricarica, Hyundai indica un tempo di circa 30 minuti per passare dal 10 all'80% della capacità della batteria, in condizioni ottimali. Importanti novità interessano anche l'abitacolo, dove debutta in Europa PLEOS Connect, il sistema multimediale basato su Android Automotive OS. L'interfaccia comprende display fino a 14,6 pollici, aggiornamenti software OTA e l'assistente Gleo AI, sviluppato per rendere più intuitiva l'interazione tra conducente e automobile. La combinazione tra tecnologia digitale, autonomia e sfruttamento degli spazi rappresenta uno degli aspetti centrali del progetto IONIQ 3.

Il riconoscimento ottenuto ad Auto Europa 2027 valorizza quindi una proposta che cerca di rendere la mobilità elettrica più accessibile e versatile, senza limitare l'innovazione ai modelli di fascia superiore.

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