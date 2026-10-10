Hojlund sbaglia il rigore, arbitro fa ripetere e De Bruyne segna: caos in Napoli-Frosinone

(Adnkronos) –

Caos in Napoli-Frosinone. Oggi, sabato 10 ottobre, gli azzurri hanno ospitato i ciociari nella sesta giornata di Serie A, in una partita segnata da un episodio arbitrale che ha provocato le veementi proteste degli ospiti. Nel corso del primo tempo infatti l'arbitro Feliciani assegna un calcio di rigore al Napoli per un leggero contatto su Hojlund ed è proprio il danese a sbagliare dal dischetto, con il direttore di gara che fa però ripetere il tiro che porta al vantaggio firmato da De Bruyne. Un vero e proprio caos che ha generato le forti proteste di Alvini. Succede tutto al 30'. Hojlund entra in area con una grande progressione e viene leggermente toccato dall'incrocio di traiettorie con Cittadini, il danese finisce a terra e alza subito le braccia chiedendo un rigore. L'arbitro indica il dischetto e i giocatori del Frosinone protestano, con le immagini che effettivamente mostrano un contatto molto leggero, ma esistente, sul tallone di Hojlund. Sul dischetto si presenta lo stesso centravanti danese, che incrocia il sinistro ma si fa parare il tiro da Palmisani. Il Frosinone esulta, ma troppo presto. L'azione riparte e l'arbitro ferma il gioco richiamato dal Var, facendo segno che il rigore deve ripetersi. Il motivo? Al momento del tiro di Hojlund Palmisani non aveva nemmeno un piede sulla linea di porta, regola ormai ben nota e che ha portato quindi alla ripetizione del penalty tra le proteste ciociare. Sul dischetto stavolta si presenta De Bruyne che non sbaglia.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)