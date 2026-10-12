Festeggiato Papa Roncalli San Giovanni XXIII, il Santo Protettore della Misericordia di Mussomeli (Video)

MUSSOMELI – Significativa presenza di fedeli, ieri pomeriggio, domenica 11 ottobre, nella parrocchia del Carmelo alla celebrazione in occasione della giornata liturgica dell’11 ottobre in onore di San Giovanni XXIII. Presenti le delegazioni dei locali gruppi solidaristici della Fratres e della Misericordia e della Confraternita del Carmelo che hanno animato la liturgia con le letture e la preghiera dei volontari a Papa Roncalli. Una messa solenne con l’omelia del parroco Padre Rosario Castiglione che, anche nel triduo di preparazione alla ricorrenza, si è soffermato sulla figura del “Papa buono”, il Papa della Pace., Al termine, la benedizione con la Reliquia del Santo.(VIDEO)