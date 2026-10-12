Vallelunga, travolto e distrutto vaso decorativo del Monumento dei  Caduti

VALLELUNGA – Il Sindaco di Vallelunga Rosa Izzo ha fatto sentire la sua voce a seguito di ciò che è successo nella mattinata di ieri: “Chiunque avesse sentito rumori molesti o notato qualcosa oggi, domenica 11 ottobre intorno alle 13:30, nei pressi di Piazza Anime Sante, sappia che questo è ciò che è successo: un veicolo in transito ad alta velocità ha urtato e travolto il vaso decorativo posto ai piedi del monumento dedicato ai caduti, distruggendolo, per poi allontanarsi come se nulla fosse. ​A questa persona vorrei dire personalmente che il danno arrecato non lo ha fatto a un estraneo, ma a casa sua. Vallelunga è la casa di tutti noi cittadini, e abbiamo il dovere di prenderci cura degli spazi e dei beni della nostra comunità esattamente come faremmo a casa nostra. È questo l’esempio che dobbiamo dare e insegnare ai nostri figli”. Così continua:”​Invitiamo chiunque abbia visto, sentito o sia in possesso di informazioni utili a fornirle alla Polizia Municipale. È giusto che, secondo la regola del “chi rompe paga”, il Comune e tutti i cittadini di Vallelunga vengano risarciti per ciò che è stato distrutto. ​Cogliamo inoltre l’occasione per ricordare che all’interno del centro abitato vanno rispettati i limiti di velocità: oggi c’era un vaso, ma al suo posto avrebbe potuto esserci un bambino. Le alte velocità impediscono di frenare in tempo e mettono a rischio la sicurezza di oggetti e, soprattutto, di persone”.