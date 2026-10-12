Settembre 2026 il secondo più caldo di sempre, valori record per temperature oceani

(Adnkronos) – Il fenomeno meteorologico El Niño, di "intensità eccezionale", ha causato un riscaldamento senza precedenti di alcune zone del Pacifico a settembre, portando le temperature degli oceani di tutto il mondo a valori record per il mese. A renderlo noto è l'osservatorio europeo Copernicus. La temperatura del mare – escluse le zone polari – ha raggiunto i 21,05°C a livello globale, toccando il valore più alto mai registrato per questo mese e superando il precedente record del settembre 2023 (20,92°C). La temperatura superficiale del mare nella "regione Niño 3.4", un'area di riferimento nel Pacifico, ha raggiunto un record assoluto di 29,70°C a settembre. Tale valore supera i picchi registrati durante i precedenti episodi di El Niño di forte intensità (1982/1983, 1997/1998 e 2015/2016), confermando, secondo gli esperti, "l'intensità eccezionale dell'attuale El Niño".

Complessivamente, il mondo ha registrato il secondo settembre più caldo di sempre, con temperature medie dell'aria in superficie di 16,27 °C, secondo quanto riportato dal servizio meteo dell'Ue. A settembre la temperatura è stata di 1,63 °C superiore alla media preindustriale, ovvero il periodo compreso tra il 1850 e il 1900. "Stiamo attraversando una nuova serie di mesi con temperature superiori a 1,5°C e, con un fenomeno El Niño ancora in fase di intensificazione, è probabile che questa tendenza prosegua fino al 2027", ha detto il direttore di Copernicus, Carlo Buontempo, per il quale "superare il limite a lungo termine dell'Accordo di Parigi è solo questione di tempo. Di quanto supereremo tale soglia, e per quanto tempo, dipende ancora da noi". Gli esperti hanno avvertito che El Niño probabilmente porterà le temperature globali a un nuovo record nel 2027.

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