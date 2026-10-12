GdF Catania, sequestrati oltre 6mila prodotti contraffatti: denunciato titolare di una ditta a Misterbianco

Circa 6700 prodotti contraffatti sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale di Catania. I ‘Baschi verdi’ della Compagnia Pronto Impiego hanno eseguito un intervento nei locali utilizzati, come punto vendita e deposito, da una ditta individuale di Misterbianco. Complessivamente sono stati ritrovati oltre 6.700 articoli, destinati anche all’utilizzo da parte di ragazzi e bambini (portachiavi, penne, peluche, giocattoli, adesivi, bracciali, fermacapelli, foulard e portamonete), con marchi contraffatti di noti brand e delle griffe del lusso. Tutti i prodotti sono stati sequestrati mentre il titolare della ditta è stato denunciato per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. (Loc/Adnkronos)