Santa Caterina. Risultati significativi in occasione dell’attività di screening oncologico

SANTA CATERINA. Nelle giornate dell’8 e 9 ottobre, grazie all’iniziativa dell’ASP di Caltanissetta, il Comune di Santa Caterina ha ospitato un’importante attività di multiscreening oncologico, dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce facendo registrare un bilancio, in termini di risultati, davvero notevole. A renderlo noto è stato il sindaco Giuseppe Natale. Ecco i risultati delle due giornate:

Screening della mammella – 120 mammografie

Screening del colon-retto – 78 kit distribuiti

Screening della cervice uterina – 5 Pap-test e 31 test HPV

Il sindaco ha anche fatto sapere che tutti i cittadini che hanno ritirato il kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci sono invitati a riconsegnare il campione entro 15 giorni dal ritiro, presso i seguenti punti:

entrambe le Farmacie Di Benedetto e Abela, ogni martedì dalle ore 9:00 alle 12:00.

Presidio sanitario di Santa Caterina Villarmosa, ogni giovedì dalle ore 9:00 alle 12:00.

Il primo cittadino ha infine ringraziato l’ASP di Caltanissetta, il Dipartimento di Prevenzione, il Centro Gestionale Screening Oncologici, il Dott. Marcello Palermo e la ditta Publipeas per la collaborazione, così come i cittadini che hanno partecipato, dimostrando attenzione e responsabilità verso la propria salute.