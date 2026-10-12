Caltanissetta. Una casa per ripartire: la Croce Rossa alla ricerca di appartamenti arredati per accoglienza temporanea

CALTANISSETTA. Trovare un tetto per chi, all’improvviso, non ce l’ha più. È l’obiettivo dell’avviso pubblico appena pubblicato dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta, che cerca appartamenti già arredati da prendere in affitto per accogliere temporaneamente persone e nuclei familiari in condizione di fragilità. L’avviso si rivolge sia ai privati cittadini proprietari di immobili sia alle agenzie immobiliari. Il Comitato cerca abitazioni completamente arredate e subito utilizzabili, con almeno due camere da letto e preferibilmente tre, cucina attrezzata, bagno e soggiorno, in regola con agibilità, impianti e certificazione energetica. Ogni appartamento potrà ospitare anche più famiglie contemporaneamente.

I contratti avranno natura transitoria e una durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabili. Il canone mensile dovrà comprendere tutte le utenze e le spese accessorie, con la sola esclusione del telefono, e sarà interamente a carico della Croce Rossa, così come le spese di registrazione del contratto. Per gli immobili proposti dalle agenzie è previsto un compenso di intermediazione massimo del 5% del canone mensile, da corrispondere una sola volta con fattura separata. Gli appartamenti saranno destinati esclusivamente alla prima accoglienza e non a sistemazioni stabili. Le persone e le famiglie accolte potranno restare nell’alloggio per un massimo di cinque giorni, prorogabili soltanto su autorizzazione del Comune di Caltanissetta, in attesa che venga individuata una soluzione adeguata alla loro situazione.

«Nessuno dovrebbe trascorrere la notte senza un posto sicuro», dichiara la Presidente del Comitato, Santina Sonia Bognanni. «Ogni giorno i nostri volontari incontrano persone e famiglie che, per uno sfratto, la perdita del lavoro o una situazione di violenza, si ritrovano da un momento all’altro senza un tetto. Nel 2025 abbiamo erogato oltre 16 mila servizi e raggiunto più di 4.500 persone: numeri che ci dicono quanto sia cresciuto il bisogno anche nel nostro territorio. Con questo avviso chiediamo alla comunità nissena di fare la propria parte. Abbiamo voluto un avviso semplice e trasparente: a chi mette a disposizione un appartamento garantiamo un contratto regolare di dodici mesi, un canone certo comprensivo delle utenze, tutti i costi a carico della Croce Rossa e un interlocutore affidabile.»

L’iniziativa si inserisce nel lavoro che il Comitato svolge accanto alle istituzioni. La CRI di Caltanissetta gestisce il servizio di Pronto Intervento Sociale nei sei Comuni del Distretto Socio-Sanitario n. 8, attivo 24 ore su 24, e ha in corso con il Comune di Caltanissetta una convenzione per gli interventi a favore delle persone in povertà estrema e senza dimora, che comprende il sostegno alle emergenze abitative secondo i principi dell’Housing First. È un approccio nato negli Stati Uniti e oggi adottato in tutta Europa, che rovescia il modello tradizionale: invece di chiedere alle persone di risolvere prima i propri problemi per poi “meritare” un alloggio, parte proprio dalla casa. Avere un luogo sicuro dove stare è considerato il punto di partenza, e non il traguardo, di qualsiasi percorso di uscita dalla marginalità. Gli appartamenti cercati con l’avviso vanno in questa direzione: offrire subito un tetto, anche per pochi giorni, a chi si trova in emergenza, invece di lasciarlo in strada o in soluzioni di fortuna.

Tra i destinatari dell’accoglienza ci sono innanzitutto le persone senza dimora, che i volontari della CRI incontrano con l’Unità mobile di assistenza ai fragili: nel solo 2025 gli interventi delle unità mobile di assistenza ai fragili sono stati 1.727. Gli alloggi potranno essere utilizzati anche per accogliere le donne vittime di violenza, spesso con i propri figli, che hanno bisogno di allontanarsi subito da casa e di un luogo sicuro e riservato in cui trovare protezione nelle prime ore e nei primi giorni, in raccordo con i servizi sociali e con la rete antiviolenza del territorio. Le richieste di aiuto possono arrivare anche attraverso il 1520, il numero di pubblica utilità della Croce Rossa Italiana, gratuito e attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. Al numero risponde la Centrale di Risposta Nazionale, un punto unico di accesso che raccoglie le segnalazioni da tutta Italia e attiva il Comitato CRI competente per territorio. Così una persona in difficoltà, o chiunque voglia segnalarne una, può essere messa rapidamente in contatto con i volontari di Caltanissetta. Il 1520 offre inoltre un servizio di supporto psicologico, con un ascolto non giudicante rivolto a chiunque viva un momento di disagio.

Sul valore umano del progetto si sofferma Virginia Cipolla, delegata dell’area Inclusione Sociale. «Allo Sportello Sociale e con il Pronto Intervento Sociale incontriamo madri sole con i figli, anziani, famiglie che fino al giorno prima avevano una vita normale e che all’improvviso si ritrovano senza casa», racconta. «In quei momenti la prima cosa è garantire un luogo sicuro, caldo e dignitoso dove passare la notte. Questi appartamenti nascono proprio per questo: sono una risposta immediata di prima accoglienza, per pochi giorni, che ci permette di proteggere le persone nell’emergenza, in raccordo con il Comune di Caltanissetta, mentre si lavora a una soluzione più stabile. Chi sceglie di affittare il proprio appartamento alla Croce Rossa non concede soltanto un immobile: entra a far parte di una rete di solidarietà.»

La manifestazione di interesse, redatta preferibilmente sul modello allegato all’avviso, può essere inviata via PEC a cp.caltanissetta@cert.cri.it, oppure spedita con raccomandata A/R o consegnata a mano alla segreteria del Comitato, in Via Xiboli 345/B a Caltanissetta. L’oggetto della PEC o la busta devono riportare la dicitura “Avviso ricerca appartamenti arredati per accoglienza temporanea”. Alla domanda vanno allegati il documento di identità, il titolo di proprietà o il mandato a locare, la visura e la planimetria catastale, la descrizione dell’immobile con l’inventario degli arredi, le fotografie, l’APE, le certificazioni degli impianti e l’offerta economica. L’avviso resta aperto fino al reperimento degli alloggi necessari o al completamento del budget disponibile. Le proposte saranno valutate da un’apposita commissione, che potrà effettuare sopralluoghi. Il testo completo dell’avviso e il modello di domanda sono disponibili sul sito www.cri.caltanissetta.it. Per informazioni: tel. 0934 25999, e-mail caltanissetta@cri.it. Responsabile del procedimento: dott. Nicolò Piave.