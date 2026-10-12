Sicilia, Schifani: “Commosso dal film su Biagio Conte, l’attenzione agli ultimi è il suo testamento”

“Guardando il film dedicato a fratel Biagio, mi sono commosso. Ho ripensato ai nostri incontri, a quanto mi abbia insegnato quell’uomo capace di dare tutto a chi non aveva nulla. Soprattutto, ho rivissuto l’ultima volta che gli fui accanto, poco prima che ci lasciasse. ‘Presidente, mi raccomando gli ultimi’, mi disse. Ancora oggi quelle parole mi emozionano. Sono il testamento che mi ha affidato e una responsabilità che porto con me”. A dirlo è il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, a proposito del film ‘Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte’ con la regia di Costanza Quatriglio. La pellicola, andata in onda domenica 11 ottobre su Rai 1, racconta la storia del missionario laico. “Anche per custodire e far conoscere il suo esempio – aggiunge il governatore -, la Regione Siciliana ha voluto con convinzione finanziare questo film. Ricordarlo significa continuare a prenderci cura delle persone alle quali ha dedicato la vita. Caro Biagio, la tua voce mi accompagna ancora”. (Loc/Adnkronos)