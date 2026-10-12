Caro carburanti, protesta degli agricoltori alla Sonatrach di Augusta e sulla ex Statale 114

E’ iniziata alla mezzanotte di oggi la protesta degli agricoltori davanti ai cancelli della raffineria Sonatrach di Augusta. Al centro della mobilitazione il caro carburante, che pesa sui costi di gestione delle aziende agricole e alimenta la preoccupazione degli operatori del settore. Sul posto sono presenti diversi trattori e altri mezzi agricoli, insieme a un cospicuo gruppo di persone in azione anche per il blocco della ex Statale 114 e delle autobotti carichi di carburante. Nell’area gli agenti della polizia di Stato e personale della Digos della questura di Siracusa, impegnati nel monitoraggio della situazione. La mobilitazione davanti alla raffineria del gruppo algerino si inserisce nel clima di malcontento legato all’aumento dei costi del carburante, una voce di spesa particolarmente rilevante per il comparto agricolo, dove trattori, macchinari e mezzi di trasporto richiedono consumi consistenti. (AGI) (Foto: Trinacria)