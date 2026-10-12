Caro carburante, il Comune di Gela al fianco degli agricoltori

L’Amministrazione comunale di Gela esprime la propria vicinanza e solidarietà agli agricoltori che stanno portando avanti una battaglia fondamentale per il futuro del nostro territorio e dell’intero comparto agricolo. Caro carburante, costi di produzione insostenibili e prezzo del grano ai minimi termini stanno mettendo in ginocchio tante aziende agricole, famiglie e lavoratori che ogni giorno garantiscono cibo, lavoro e presidio del territorio. Non è più accettabile produrre sostenendo costi sempre più elevati e vedersi riconoscere prezzi che non garantiscono un reddito dignitoso. Per questo è necessario che il Governo nazionale intervenga concretamente, attraverso: Riduzione del peso del caro carburante, con il rifinanziamento degli aiuti sul gasolio agricolo; sostegno straordinario alla cerealicoltura, per tutelare le aziende colpite dalla crisi dei prezzi; prezzi più trasparenti e remunerativi, con contratti di filiera che tengano conto dei costi di produzione e della qualità del grano; misure a sostegno della liquidità delle imprese agricole, per consentire alle aziende di continuare a lavorare e programmare il futuro; tutela del grano italiano e siciliano, con controlli efficaci sulle importazioni e valorizzazione delle nostre produzioni. L’agricoltura non è soltanto un settore economico: è identità, lavoro, tradizione e futuro. Per Gela e per la Sicilia rappresenta una risorsa strategica che non possiamo permetterci di perdere. L’Amministrazione comunale di Gela è vicina agli agricoltori e sostiene la loro richiesta di interventi concreti, urgenti e strutturali. La loro battaglia è anche la battaglia del nostro territorio. Difendere chi coltiva la terra significa difendere le nostre comunità, la nostra economia e il futuro delle nuove generazioni. Senza agricoltura non c’è futuro. Gela è al fianco di chi lavora la terra.