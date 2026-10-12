Caltanissetta. Sul podio poetico Salvatore Amico e la figlia Corinne a Trappitello

CALTANISSETTA. Ancora un doppio risultato importante per la famiglia Amico in ambito poetico letterario. Sabato 10 ottobre 2026 si è svolta la cerimonia di premiazione della XVI edizione del Premio Internazionale di Poesia “Maria, Madre del Buon Cammino” promosso dalla Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, Santa Venera di Trappitello Taormina (ME) guidata dal sacerdote Padre Tonino Tricomi.

Ancora sul podio il poeta e scrittore Salvatore Amico e sua figlia Chiara Corinne che hanno ricevuto, ciascuno, una menzione d’onore per una lirica in lingua italiana. Grande serata all’insegna della poesia e della musica con tanti poeti provenienti da ogni parte d’Italia.

La serata è stata presentata con abile maestria dall’instancabile Angela Maria Vecchio. La giuria del Premio era composta da Rosa Maria Di Salvatore, Gabriella Gullotta, Maria Lidia Simone, Teresa Vadalà Fierro, Salvatore Puglia e Gianluca Lo Re. La serata si è conclusa con un momento di convivialità e l’augurio di potersi rivedere il prossimo anno.