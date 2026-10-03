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Fedez alla Leopolda: “Ddl Antisemitismo? La trovo una stronzata enorme, non sono d’accordo con Segre”

AdnKronos

Fedez alla Leopolda: “Ddl Antisemitismo? La trovo una stronzata enorme, non sono d’accordo con Segre”

Sab, 03/10/2026 - 17:40

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(Adnkronos) – "Il ddl Antisemitismo? Se questa è una priorità del Paese, la trovo una stronzata enorme onestamente". A dirlo dal palco della Leopolda, l'appuntamento politico ideato da Matteo Renzi nel 2010, è Fedez. "Non lo trovo una priorità per il nostro Paese. Non è che non si può contestare la Segre. Si potrà dire – chiede il rapper – che non siamo d'accordo con la Segre o è intoccabile?".   
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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