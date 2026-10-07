Famiglia: Papa, su fragilità e insicurezze dobbiamo rispondere a domande

“Abbiamo certamente molto da imparare dalle famiglie. Le loro vite ci pongono anche delle domande che meritano di essere affrontate con coraggio. In molti contesti è emersa una crescente distanza tra il modo in cui vengono vissuti il ​​sesso e l’intimità e la visione cristiana del matrimonio. I giovani continuano ad anelare all’amore, alla fedeltà e al senso di appartenenza, eppure molti trovano difficile comprendere come una tale visione dell’amore possa concretizzarsi nella propria vita o credere che un impegno per tutta la vita sia la condizione per raggiungere ciò che desideriamo”.

Lo ha detto Papa Leone XIV nell’incontro con i capi delle Chiese Orientali e presidenti delle Conferenze Episcopali, in occasione del decimo anniversario di ‘Amoris laetitia’, esortazione apostolica sull’amore nella famiglia.”L’insicurezza economica, la migrazione, la violenza , la solitudine e altre forme di fragilità emotiva influenzano anch’esse le scelte che le persone compiono e le possibilità che hanno a immaginare per il proprio futuro. affrontare con coraggio”.

«La fragilità – ha sottolineato Leone XIV – merita un’attenzione particolare, poiché può plasmare profondamente il modo in cui le persone vedono se stesse, il proprio futuro e persino il proprio rapporto con Dio e con la Chiesa. L’esperienza della fragilità solleva la domanda se siamo in grado di rimanere vicini gli uni agli altri quando la vita non corrisponde più a ciò che si era sperato, e se riusciamo a riconoscere l’opera della grazia anche in situazioni tese da limiti, ferite e apparenti fallimenti. le famiglie hanno qualcosa da insegnare a tutti, poiché la fragilità appartiene alla nostra comune condizione umana e quindi anche alla vita della Chiesa»