Engel&Volkers, l’immobiliare di pregio continua ad attrarre a Milano e Roma

ROMA (ITALPRESS) – Nel primo semestre 2026 le compravendite del mercato residenziale crescono nel complesso in Italia del 2,1% su base annua (contro il +9,5% di H1 2025). In linea la crescita di Milano (+3,3%) e di Roma (+2,6%). E’ il quadro che emerge dal “Market Report Milano – Roma”, giunto all’edizione 2026 e presentato oggi da Engel & Vòlkers Italia, leader internazionale nel segmento Real Estate di pregio. L’osservatorio, realizzato in collaborazione con Nomisma, società di studi economici, traccia un’ampia fotografia del mercato immobiliare di pregio. Il mercato residenziale italiano “nel complesso ha mostrato segnali di crescita positiva anche per il primo semestre 2026 (+2,1%), sebbene meno intensa rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (+9,5%)”. La dinamica si inserisce in “un percorso di progressiva normalizzazione della crescita del mercato residenziale italiano, riconducibile sia all’elevato livello di transazioni raggiunto, sia al recente inasprimento delle condizioni creditizie legato all’innalzamento dei tassi di interesse da parte della BCE”. Per quanto riguarda l’andamento dei prezzi, si attende per il 2026 un incremento annuo dell’1,6% per la media delle 13 maggiori città (a fronte dell’1,4% registrato nel 2025).

“I dati del Market Report 2026 confermano come il mercato residenziale di pregio stia entrando in una fase di crescita più equilibrata e selettiva, sostenuta da una domanda sempre più attenta alla qualità degli immobili, all’efficienza energetica e al valore delle location. Milano e Roma continuano a rappresentare due mercati complementari e strategici per il Real estate italiano: la prima rafforza il proprio profilo internazionale e la capacità di attrarre capitali e nuova residenzialità qualificata, la seconda evidenzia una crescita diffusa e un rinnovato dinamismo in molte aree della città”, ha affermato Muhannad Al Salhi, CEO di Engel & Vòlkers Italia.

“Nel primo semestre del 2026 Milano e Roma hanno confermato la forte attrattività dei rispettivi segmenti prime, pur con dinamiche differenziate a seconda dei quartieri e delle caratteristiche immobiliari”, ha dichiarato Chiara Pelizzoni, Senior Project Manager dell’Osservatorio Immobiliare di Nomisma. “Per la seconda parte dell’anno, la qualità degli immobili, l’efficienza energetica e la localizzazione continueranno a rappresentare i principali fattori di tenuta del mercato, in un contesto di progressiva normalizzazione.”

In linea con l’andamento nazionale, il mercato residenziale milanese nel complesso ha mostrato una crescita moderata ma costante nel numero di compravendite (+3,3% delle compravendite residenziali rispetto al primo semestre 2025), accompagnata da una sostanziale stabilità dei prezzi nel segmento del pregio, che si attestano in una forbice tra 7.900-17.000 /mq per immobili nuovi o ristrutturati a nuovo. E’ però interessante notare come si registrino dinamiche diverse a seconda delle fasce di prezzo.

Gli immobili di valore superiore a 1,5 milioni di euro continuano a beneficiare di una domanda patrimonialmente solida e il segmento degli immobili compresi tra 1 e 1,5 milioni mantiene livelli soddisfacenti. Maggiori difficoltà emergono invece sotto gli 800 mila euro, soprattutto per gli immobili privi di elementi distintivi. In questa fascia confluisce anche parte dell’offerta proveniente dagli affitti brevi, oggi reindirizzata verso la vendita o la locazione tradizionale. Milano si conferma prevalentemente un mercato di acquisto e sostituzione della prima casa. Tra le localizzazioni consolidate, Brera, Centro Storico, Quadrilatero e San Babila confermano livelli di domanda elevati. Particolarmente dinamiche risultano le aree di San Siro, Fondazione Prada e Maggiolina, mentre gli incrementi più marcati dei valori si osservano a Niguarda e Bicocca. Tra Città Studi e Lambrate l’andamento si mantiene sostanzialmente stabile.

L’outlook per il secondo semestre 2026 indica un mercato della compravendita sostanzialmente stabile, con prezzi e volumi in linea con i livelli attuali. Sebbene per il 2027 sia possibile un lieve rallentamento delle transazioni, emergono segnali positivi nei quartieri più periferici della città, in particolare a San Siro e Gambara-Bande Nere (Zona Ovest), Città Studi (Zona Est) e Gioia- Maggiolina (Zona Nord), dove si osservano prospettive di maggiore crescita degli scambi. La domanda si orienta inoltre e sempre di più verso immobili di nuova costruzione o riqualificati secondo standard elevati, dove qualità, efficienza energetica e sostenibilità rappresentano fattori di scelta concreti. Nel segmento di pregio assumono inoltre un ruolo centrale il contesto urbano, la presenza di servizi, la qualità degli spazi pubblici e dei collegamenti, così come elementi distintivi quali terrazzi, aree verdi, privacy e soluzioni chiavi in mano.

Il mercato residenziale romano ha confermato nel primo semestre 2026 un andamento particolarmente dinamico, registrando una crescita delle compravendite pari al +2,6% rispetto allo stesso periodo del 2025 (+7%). Nel segmento premium, il mercato ha mantenuto livelli di attività sostenuti, con valori che nelle zone più esclusive raggiungono 10.500 euro/mq per immobili nuovi o ristrutturati. La crescita si conferma diffusa in gran parte della città. Oltre alle aree tradizionalmente più attrattive come Centro Storico e Prati-Vaticano, segnali positivi emergono nei quartieri residenziali del Nord, dell’Ovest e del Sud di Roma, con un dinamismo particolarmente accentuato nell’area Tuscolana- Pigneto. Per il secondo semestre 2026 le prospettive restano favorevoli, con attese di ulteriore crescita soprattutto nel Centro Storico, a Prati-Vaticano e in alcune aree della zona Sud, mentre nel resto della città si prevede una sostanziale stabilità di prezzi e attività.

– Foto ufficio stampa Engel & Vòlkers Italia –

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