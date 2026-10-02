Eccellenza. La Sancataldese a Serradifalco per centrare il tris di successi in campionato con il Città di San Vito Lo Capo

Ritrovare la strada del successo dopo la battuta d’arresto di domenica scorsa all’Esseneto contro l’Akragas. E’ quanto si propone la Sancataldese di Davide Boncore che domenica affronta allo stadio “Antonio Alaimo” di Serradifalco il Città di San Vito Lo Capo (ore 15). Un match che i verdeamaranto sono chiamati a vincere per dare un segnale ben preciso al campionato. La sconfitta di Agrigento, se da una parte ha lasciato l’amaro in bocca, dall’altro ha tuttavia creato nell’ambiente Sancataldese la consapevolezza che, lavorando e facendo crescere la squadra, è possibile recitare un ruolo di primo piano in questo girone A del campionato di Eccellenza.

I verdeamaranto affrontano un Città di San Vito Lo Capo che ha un solo punto in classifica contro i 6 della Sancataldese che punta a conquistare il tris di vittorie in campionato per legittimare il suo ruolo di squadra in grado di dire la sua in questo torneo. La Sancataldese potrà come sempre contare sull’apporto dei suoi tifosi. Per altro, gli stessi potranno anche accomodarsi nella nuovissima gradinata che è stata omologata, per cui il tifo organizzato verdeamaranto potrà contare su un settore del campo specifico.

Ci sono comunque tutte le premesse per riempire lo stadio serradifalchese in una partita che la Sancataldese di Davide Boncore può e deve vincere. Arbitrerà Sancataldese – Città di San Vito Lo Capo Lorenzo Motta di Siracusa, con guardalinee Davide Cicchirillo e Francesco Biondolillo entrambi di Palermo. Intanto, la Sancataldese ha avviato la campagna abbonamenti 2026/2027: L’abbonamento comprende tutte le gare casalinghe della Regular Season di Campionato, a partire dal match di questa domenica, fatta eccezione per le “Giornate Verdeamaranto”.

Gradinata Gold “Sostenitore”: € 500

Gradinata: € 110

Curva: € 80 (Prezzi al netto di eventuali commissioni)

PUNTO VENDITA: Tabaccheria Cammarata – Corso Vittorio Emanuele, 13.

Questi i prezzi dei biglietti di Sancataldese – Città di San Vito Lo Capo:

Gradinata (NEW): Prevendita €11 | Botteghino €13

Tribuna: Prevendita €8 | Botteghino €10

Ospiti: €11

PUNTI VENDITA: Tabaccheria Cammarata (Corso Vittorio Emanuele 13) e Tabaccheria Menna (corso Vittorio Emanuele 100/110). Prevendita aperta fino a Sabato 03/10 ore 20:00. Botteghino aperto il giorno della gara. (Foto Vincenzo Bonelli – Sancataldese Calcio Official)