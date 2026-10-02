Eccellenza. Al “Pontelongo” il Niscemi a caccia del 3° successo in campionato contro la Messana Riviera

Dopo la grande impresa di domenica scorsa ad Acireale contro la compagine acese, c’è grandissima attesa per il match di domenica al “Pontelongo” nel quale i padroni di casa del Niscemi affronteranno in casa il Messana Riviera (ore 15,30). Il Niscemi arriva a questa quarta sfida di campionato con un tesoretto di 6 punti in classifica, frutto di due vittorie e una sconfitta. Di contro i peloritani hanno fin qui conquistato quattro punti, ma restano una compagine alquanto insidiosa e capace di creare problemi a chiunque, in casa come fuori casa.

I gialloverdi di Nicolò Terranova arrivano a questo confronto casalingo con uno stato di forma davvero invidiabile. L’ex tecnico della Nissa ha fatto svolgere un lavoro molto importante al Niscemi che sta crescendo non solo nella bravura dei singoli, ma anche nella logica di gruppo. Il confronto di domenica prossima diventa importante nella misura in cui un’eventuale vittoria dei giallo verdi potrebbe veramente lanciare il Niscemi nelle zone alte della classifica.

Arbitrerà Niscemi – Messana Riviera Giorgio Fragala’ di Acireale, con guardalinee Irene Di Florio di Palermo e Simone Ferraro di Caltanissetta. Si comunica che è aperta la prevendita dei biglietti per la partita Niscemi – Messana di domenica 4 ottobre 2026. I tagliandi possono essere acquistati presso i punti vendita autorizzati in città o sul sito postoriservato.it.

Il Niscemi calcio comunica i prezzi dei biglietti validi per questa gara di Campionato:

Tribuna Coperta Intero € 12

Tribuna Ridotto U18 € 6

Gradinata € 10

Gradinata ridotto U18 € 5

Tribuna Ospiti € 10

Under 12 ingresso gratuito (esibire documento identità)

PUNTI VENDITA: RL Antinfortunistica (Via Madonna 13), Bar La Bussola (Piazza Vittorio Emanuele). La biglietteria dello stadio sarà aperta Domenica 4 ottobre dalle ore 14,45 alle ore 16,15. Dopo tale orario non sarà più possibile acquistare tagliandi d’ingresso ed accedere all’impianto sportivo.