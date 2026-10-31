Dacia Sandero Stepway Eco-G 120 Auto: oltre 1.500 km di autonomia

(Adnkronos) –

Dacia amplia le possibilità di scelta della Sandero Stepway introducendo una soluzione che combina due caratteristiche particolarmente apprezzate dagli automobilisti: alimentazione GPL e trasmissione automatica. La nuova Eco-G 120 Auto punta a contenere i costi di utilizzo senza rinunciare alla comodità nella guida quotidiana. Disponibile negli allestimenti Expression ed Extreme, questa motorizzazione rappresenta un'evoluzione dell'offerta bifuel del marchio rumeno, che continua a investire sul GPL come alternativa ai tradizionali propulsori benzina. Il principale vantaggio riguarda l'autonomia. Grazie alla presenza di due serbatoi separati, uno da 50 litri per la benzina e uno della stessa capacità per il GPL, la Sandero Stepway può percorrere complessivamente oltre 1.500 chilometri nel ciclo WLTP. Una caratteristica interessante soprattutto per chi affronta frequentemente lunghi trasferimenti e desidera ridurre il numero delle soste per il rifornimento. L'abbinamento tra GPL e cambio automatico costituisce il principale elemento distintivo della nuova versione. La trasmissione elimina la necessità di intervenire manualmente sui rapporti, rendendo più confortevoli gli spostamenti nel traffico cittadino. L'alimentazione bifuel permette inoltre di sfruttare la convenienza economica del GPL, mantenendo la possibilità di utilizzare benzina e senza richiedere infrastrutture di ricarica. La gamma Sandero Stepway comprende anche il motore benzina TCe 110 e la motorizzazione Hybrid 155, offrendo differenti alternative in funzione delle esigenze di percorrenza. Sul piano estetico rimangono gli elementi tipici del crossover, comprese le barre sul tetto modulari e le protezioni della carrozzeria. Tra gli equipaggiamenti disponibili figurano il sistema multimediale Media Display da 10 pollici, la retrocamera, il climatizzatore automatico, l'accesso senza chiave e il freno di stazionamento elettrico. L'obiettivo resta quello di offrire una vettura versatile, con tecnologie utili e costi di gestione contenuti.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)