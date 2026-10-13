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Da Pirelli il nuovo Scorpion Winter 3, focus sulle esigenze dei Suv in inverno

AdnKronos

Da Pirelli il nuovo Scorpion Winter 3, focus sulle esigenze dei Suv in inverno

Mar, 13/10/2026 - 12:10

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(Adnkronos) – Fra poco più di un mese entra in vigore dell'obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo, e Pirelli presenta uno pneumatico pensato per garantire il massimo di prestazioni e sicurezza a chi si muove in Suv nella stagione fredda: è il nuovo Scorpion Winter 3, che completa il rinnovamento della gamma invernale che negli ultimi due anniha visto il lancio del P Zero Winter 2 per vetture ad alte prestazioni e del Cinturato Winter 3 per berline e crossover. Lo Scorpion Winter 3 è un modello progettato avendo in mente le esigenze di veicoli di questo segmento che rappresentano oggi più del 50% del mercato globale e hanno caratteristiche specifiche. Infatti le masse superiori e il baricentro alto – ricorda Pirelli – richiedono pneumatici con strutture interne e disegno del battistrada dedicati, qualità che hanno guidato la progettazione dello Scorpion Winter 3 che si distingue per un elevato equilibrio delle performance nelle diverse condizioni tipiche della stagione fredda, dalla neve al bagnato all’asciutto. In questo modo – si sottolinea – si può superare il principale compromesso dei pneumatici winter offrendo a chi guida Sport Utility prestazioni solide anche nelle situazioni più impegnative. Pirelli segnala come l'obiettivo posto nella progettazione dello Scorpion Winter 3 sia già stato confermato dal primo test indipendente in cui questo pneumatico è stato decretato il migliore fra i concorrenti. 
L'elenco dei parametri richiesti al nuovo pneumatico è lungo e articolato. Si va dal comportamento sotto carico elevato (tipico dei Suv) che ha imposto di ridisegnare l’impronta a terra, alla necessità di progettare una struttura in grado di gestire pesi elevati, con una carcassa interna e un battistrada specifici. La geometria del battistrada riprende alcune soluzioni studiate per il Cinturato Winter 3 (che di recente ha vinto il test dell’ente indipendente tedesco ADAC), come il canale centrale a zig-zag che favorisce l’evacuazione dell’acqua e supporta la tenuta laterale su neve: soluzione 'dedicata' al mondo SUV sono poi i tasselli irrigiditi per un migliore handling e resistenza all’usura oltre alla densità di lamellatura calibrata ad hoc per mantenere le prestazioni anche su asciutto. La mescola deriva dall’esperienza maturata sul P Zero Winter 2 – pneumatico dedicato alle prestazioni invernali per le vetture più sportive – e impiega polimeri specifici, come il Dual-Core Polymer che, con la sua doppia modalità di funzionamento, permette maggiore grip nelle diverse condizioni; mentre i plastificanti ampliano la finestra di temperatura di esercizio. Tutte le misure disponibili al lancio sono in Classe A nell’etichetta europea per aderenza su bagnato, mentre la rumorosità si colloca nelle classi A-B dell’etichetta UE. Per rispondere alla crescente domanda di varianti elettriche e ibride plug-in nel segmento, Scorpion Winter 3 è disponibile anche con tecnologia Pirelli Elect, dedicata specificatamente a queste motorizzazioni. 
—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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