Cyber, Deas lancia a Palermo il resident hackathon per studenti

PALERMO (ITALPRESS) – “The Dfir Chronicles” è il progetto presentato dalla Società di Cybersicurezza DEAS a Palermo, in occasione del Mondadori Academy Forum Orienta: 28 e 29 ottobre, due giorni per entrare nel vivo della cyber investigazione e comprendere i processi della digital forensic attraverso un hackathon che vede alternarsi 32 squadre composte da studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Due scenari da analizzare e risolvere in un tempo prestabilito. La Società fondata dall’imprenditrice e mecenate per giovani talenti Stefania Ranzato entra nel vivo della formazione italiana per divulgare e promuovere il concetto di “white hat”, hacker al servizio del Paese, coloro che operano per difendere l’asset strategico italiano. “Circa 5 mila studenti visiteranno l’area espositiva allestita all’interno dei cantieri culturali della ZISA di Palermo e sarà questa l’occasione di incontrare alcuni hacker di DEAS, il top che l’Italia vanta nelle competizioni

internazionali come certificato dall’ultima Hack The Box 2026 – si legge nella nota -. Mondadori Academy Forum Orienta ha scelto le migliori realtà italiane per offrire una seria opportunità di incontro tra mondo della scuola e quello del lavoro e proprio nell’ecosistema cyber si caratterizzano occasioni straordinarie per costruire il proprio futuro e magari farlo per il bene del Paese”.

– news in collaborazione con DEAS –

– foto ufficio stampa DEAS –

(ITALPRESS).