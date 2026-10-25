Cross Country. A Caltanissetta s’è concluso con un gran successo lo spettacolare circuito Urban Cross

CALTANISSETTA. Si è chiuso con una bellissima prova pomeridiana in quel di Caltanissetta il circuito di Urban Cross che lo Special Bikers ha allestito fra la provincia messinese e quella nissena contraddistinguendo così la stagione estiva del cross country siciliano. La prima edizione del “Qai’at Nisa – Nisà Urban Cross”, allestito su un percorso di 3 km nel centro storico di Caltanissetta, da ripetere 5 volte, ha attirato tanti appassionati, sia in gara che ad assistere alle evoluzioni dei biker.

Una giornata molto apprezzata a dispetto della pioggia che ha reso alcuni tratti del percorso piuttosto scivolosi. Una gara che ha mostrato grandi potenzialità e sulla quale si può investire, come hanno affermato anche i componenti della struttura amministrativa comunale nissena.

Questi i vincitori delle varie categorie: Marco Dioguardi (Trinacria Academy Pro Team/AL), Francesco Cutrona (Team Race Mountain/JU), Vincenzo Salerno (Open MTB/M1), Nelson Salvatore Flaccomio (Bike Project/M2), Mariano Saia (Open MTB/M3), Angelo Tumino (Multicar Gruppo Amarù/M4), Giuseppe Contino (Open MTB/M5), Tarcisio Sarcuto (Special Bikers/M6), Giovanni Lo Coco (Bike Project/M7), Francesco Demma (Trinacria Bike Team/M8), Giuseppe Calabrò Castro (SC Centro Sicula/M9), Carola Mazzurco (Team Race Mountain/ED), Benedetta Simonetti (Bike Project/W3)

Presenti insieme ai rappresentanti del Comune anche quelli dei vertici della Federciclismo, come Ingrazio Saia del Consiglio Nazionale, Lillo Rivituso vicepresidente vicario del Comitato Regionale Siculo e Massimo Gerbino del Comitato Provinciale. Per lo Special Bikers non poteva esserci miglior chiusura organizzativa della stagione, ora si progetta per il nuovo anno…