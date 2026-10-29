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Costa “Al via già oggi il processo di nuova nomina alla presidenza della Bce”

Redazione

Costa “Al via già oggi il processo di nuova nomina alla presidenza della Bce”

Gio, 29/10/2026 - 16:02

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BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Per garantire una transizione agevole alla prossima leadership della Bce”, il processo per la nomina del successore di Christine Lagarde “sarà avviato oggi e procederà senza indugio”. E’ quanto scritto su X dal presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, dopo l’annuncio fatto dalla presidente della Banca centrale europea, che intende lasciare l’incarico il 7 febbraio 2027. “Prendo atto con rispetto della sua decisione”, ha dichiarato Costa. “Durante tutto il suo mandato, ha guidato la Banca centrale europea con un forte senso del dovere e della responsabilità. L’Europa ha beneficiato della sua leadership in tempi incerti e del suo incrollabile impegno per il progetto europeo”, ha proseguito Costa. “Attraverso una pandemia globale, una guerra in Europa, crisi energetiche e shock inflazionistici, ha fornito una guida salda e determinata, contribuendo a salvaguardare la stabilità e la resilienza dell’area dell’euro. Per garantire una transizione agevole alla prossima leadership della Bce, il processo per la nomina del suo successore sarà avviato oggi e procederà senza indugio, al fine di giungere a una decisione tempestiva da parte del Consiglio europeo”, ha concluso.

(ITALPRESS).

-Foto Ipa Agency-

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