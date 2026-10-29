Costa “Al via già oggi il processo di nuova nomina alla presidenza della Bce”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Per garantire una transizione agevole alla prossima leadership della Bce”, il processo per la nomina del successore di Christine Lagarde “sarà avviato oggi e procederà senza indugio”. E’ quanto scritto su X dal presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, dopo l’annuncio fatto dalla presidente della Banca centrale europea, che intende lasciare l’incarico il 7 febbraio 2027. “Prendo atto con rispetto della sua decisione”, ha dichiarato Costa. “Durante tutto il suo mandato, ha guidato la Banca centrale europea con un forte senso del dovere e della responsabilità. L’Europa ha beneficiato della sua leadership in tempi incerti e del suo incrollabile impegno per il progetto europeo”, ha proseguito Costa. “Attraverso una pandemia globale, una guerra in Europa, crisi energetiche e shock inflazionistici, ha fornito una guida salda e determinata, contribuendo a salvaguardare la stabilità e la resilienza dell’area dell’euro. Per garantire una transizione agevole alla prossima leadership della Bce, il processo per la nomina del suo successore sarà avviato oggi e procederà senza indugio, al fine di giungere a una decisione tempestiva da parte del Consiglio europeo”, ha concluso.

(ITALPRESS).

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