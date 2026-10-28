Coppa Italia Promozione. Il Serradifalco travolge 7-0 la Barrese; cinquina esterna per il Real Gela

In Coppa Italia di Promozione, nell’andata dei 16esimi di finale, risultati roboanti per le due Nissene ancora impegnate in questa competizione. In particolare, il Serradifalco ha battuto 7-0 la Barrese, mentre il Real Gela ha sconfitto fuori casa 0-5 la Casmenarum (nella foto sotto).

Nel dettaglio, allo stadio “Antonio Alaimo” il Serradifalco ha conquistato una vittoria nettissima ai danni della Barrese. Dopo che Morleo ha aperto le marcature, è salito in cattedra Vittorio Caronia (nella foto) che ha realizzato una fantastica tripletta. Le reti dei sudamericani Ortiz e Castrillo e un’autogol hanno completato la settina vincente dei falchetti che hanno letteralmente travolto la squadra avversaria. Per il Serradifalco di Gianfilippo Di Matteo un pronto riscatto dopo la sconfitta di domenica scorsa sul campo dell’Atletico Megara 1908. I falchetti sono apparsi tonici e al tempo stesso reattivi al cospetto di una Barrese che ha potuto ben poco contro i padroni di casa. Grande e legittimo l’entusiasmo della dirigenza serradifalchese per un risultato che, di fatto, tranne clamorosi terremoti, significa passaggio del turno.

Non è stato da meno il Real Gela che ha superato con un netto 0-5 esterno il Casmenarum. A Comiso i gelesi di Angelo Gaccione hanno imperversato al cospetto di un avversario che ha dovuto inchinarsi per ben cinque volte alla maggiore efficacia sotto porta dei gelesi. Real Gela in gol non solo con Carusotto e Rechichi, ma anche con un irresistibile Patrick Caci. L’attaccante gelese ha realizzato una splendida tripletta che ne ha esaltato al massimo il fiuto del gol. Anche in questo caso, il match di ritorno, per di più al Vincenzo Presti di Gela, appare una pura e semplice formalità, considerato il vantaggio di cinque reti dal quale partirà il Real Gela nel match di ritorno in programma, sia nel caso del Real Gela che per quello del Serradifalco, il prossimo 25 novembre alle 14,30.