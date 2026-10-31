Citroen Ami OUTDOOR debutta a EICMA 2026

(Adnkronos) – La micromobilità elettrica incontra uno stile più avventuroso. Citroen Ami OUTDOOR sceglie EICMA 2026 per il suo debutto italiano, portando alla manifestazione milanese una nuova interpretazione del quadriciclo francese, caratterizzata da soluzioni estetiche e funzionali inedite. La novità principale presente sulla nuova Citroen Ami OUTDOOR è il tetto apribile, disponibile per la prima volta su una versione chiusa di Ami dotata di portiere. Una caratteristica precedentemente riservata alla Buggy, che permette di vivere gli spostamenti urbani con una maggiore sensazione di libertà.

La personalizzazione comprende l'esclusiva carrozzeria Khaki Green, cerchi in acciaio bianchi, grafiche OUTDOOR sulle fiancate e uno spoiler posteriore. Nell'abitacolo compaiono rivestimenti specifici, cinture di sicurezza Infra Rouge e accessori portaoggetti coordinati. L'allestimento mantiene l'impostazione essenziale del modello, ma ne accentua il carattere ricreativo, senza modificarne la vocazione di mezzo compatto per gli spostamenti quotidiani. La presenza Citroen si articola tra due aree della manifestazione. Nel padiglione 5 i visitatori possono scoprire Ami, salire a bordo e prenotare una prova di guida. Dal 4 all'8 novembre, le attività dinamiche si svolgono nell'area esterna Your Urban Mobility, uno spazio di circa 5.000 metri quadrati dedicato ai veicoli per la mobilità cittadina. Ami sarà l'unico quadriciclo rappresentato nella categoria, con veicoli disponibili per provare direttamente le caratteristiche di guida. I test coinvolgeranno sia la versione tradizionale sia Ami Buggy, con il supporto di accompagnatori qualificati. Dal punto di vista tecnico, la formula rimane quella che ha reso riconoscibile il modello Citroen. La propulsione è completamente elettrica, mentre le dimensioni contenute favoriscono la maneggevolezza negli spazi urbani.

Ami offre due posti affiancati e può essere guidata già a 14 anni, purché in possesso della patente AM. La velocità massima è limitata a 45 km/h, mentre l'autonomia dichiarata raggiunge 75 chilometri.



La batteria agli ioni di litio ha una capacità di 5,5 kWh e può essere ricaricata utilizzando una normale presa domestica.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)