Chi è Alphadjo Cisse, il più giovane italiano riuscito a segnare una tripletta nelle coppe europee

(Adnkronos) – "Io capocannoniere del Milan? Questa cosa passa in secondo piano, l'importante era vincere e l'abbiamo fatto. Siamo contenti". Alphadjo Cisse entra nella storia del calcio italiano di prepotenza, ma tiene i piedi per terra dopo la tripletta rifilata al Salisburgo in Europa League. "Quello che dice di me Amorim – ha spiegato ai microfoni di Sky Sport – può essere una spinta, ma ho anche avuto dei compagni che mi hanno accolto molto bene e per me è stato tutto più facile". Con i tre schiaffi alla squadra austriaca, 'Alpha' è diventato il più giovane italiano riuscito a segnare una tripletta nelle coppe europee. Con una carta d'identità che dice 19 anni e 358 giorni… Soltanto due giorni fa, in Champions League, Nicolò Tresoldi aveva stabilito lo stesso primato grazie alla tripletta messa a segno contro l’Inter a San Siro, all’età di 22 anni e 54 giorni. L’impresa del baby talento rossonero ha riscritto subito le statistiche, portando il limite anagrafico al di sotto dei vent’anni, bruciando – come fatto da Tresoldi – il vecchio record di Del Piero, che nel 1998 segnò tre gol a 23 anni e 144 giorni, durante una sfida di Champions contro il Monaco. Cisse, grande sorpresa dell'avvio di stagione del Diavolo, ha vissuto tutto con naturalezza: "Se ho fatto gol da centravanti? I movimenti sono un po' anche quelli, in Nazionale ho giocato da attaccante, è un'esperienza che mi porto dietro". Ma chi è Cisse? Nato a Treviso il 22 ottobre 2006 da genitori guineani, 'Alpha' ha mosso i primi passi nella Polisportiva Indomita 21, prima di approdare al Giorgione di Castelfranco Veneto. Qui, a meno di 14 anni, ha attirato l’attenzione degli osservatori del Verona, entrando nel vivaio gialloblù e completando il suo percorso di crescita fino all’esordio in Serie A, il 26 maggio 2024 contro l’Inter.

La svolta nell’estate del 2025, con il trasferimento in prestito al Catanzaro. Cisse si è imposto in Calabria come uno dei trascinatori della squadra di Alberto Aquilani, mettendo a segno quattro reti nelle prime nove partite. Nel finale dell'ultimo mercato invernale, il Milan ha poi bruciato la concorrenza del Psv, chiudendo con il Verona l’acquisto a titolo definitivo per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro. Con un accordo che ha previsto la permanenza in prestito al Catanzaro fino al termine della stagione (conclusa per lui con un infortunio e un intervento in Finlandia). In estate, Cisse si è preso il Milan guadagnandosi pian piano la fiducia di Amorim fino all'esordio con gol in Serie A contro il Torino. Poi la rete allo Stadium contro la Juventus e una tripletta destinata a lasciare il segno. Un po' come fatto anche con l’Under 21 di Silvio Baldini, segnando contro l’Armenia qualche settimana fa, per regalare tre punti preziosi agli Azzurrini. Ora, dopo le varie tappe con le selezioni giovanili azzurre, Cisse potrebbe ambire a un ulteriore salto di qualità nella Nazionale di Mancini, che a novembre dovrà diramare una nuova lista di convocati per il doppio appuntamento di Nations League contro Francia e Belgio. 'Alpha', qualche messaggio, lo ha già mandato.

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