Carlucci da Vespa dopo il record di ascolti di Ballando: “Bisogna fare gli scongiuri, mai gloriarsi”

(Adnkronos) – Dopo il debutto da record, il migliore degli ultimi 14 anni con circa 3,5 milioni di spettatori, 'Ballando con le Stelle' si prepara alla seconda puntata, in onda domani su Rai1. E, tra novità di cast, nuove dinamiche in giuria e il recente trasloco a Saxa Rubra nel nuovo studio intitolato a Pippo Baudo, Milly Carlucci, ospite di Bruno Vespa a 'Cinque Minuti' insieme al giudice Guillermo Mariotto, invita alla prudenza: "Bisogna fare scongiuri, non bisogna mai gloriarsi di una prima puntata". La conduttrice ha raccontato che il programma ha cambiato casa trasferendosi negli studi Rai di Saxa Rubra, senza però modificare l'esperienza per il pubblico da casa. "Ci siamo trasferiti a Saxa Rubra, però il pubblico non se ne accorge perché lo studio è identico. Il nostro micromondo dietro le quinte è un'altra cosa, però ci siamo adattati". Tra i protagonisti della nuova edizione figurano, tra gli altri, Ornella Muti, Monica Guerritore, Massimo Ghini, e Noemi Bocchi, che in un videomessaggio, ha raccontato l'emozione vissuta al debutto: "Ero emozionatissima, non ci ho capito niente né della giuria né del pubblico. Adesso arriva la seconda puntata e starò nella stessa situazione della prima", ha detto la compagna di Francesco Totti. La conduttrice ha poi parlato delle prime scintille: "Simona Ventura (al tesoretto insieme a Francesca Fialdini, ndr.) ha già gettato un sasso in piccionaia parlando di gelosia di Barbara d'Urso nei confronti di Ornella Muti". La disputa, come ha spiegato Mariotto, "è stata su Pasquale La Rocca (che è stato partner di ballo della d'Urso lo scorso anno, ndr.), il 'frutto proibito' di 'Ballando". Anche Muti ha invitato un videomessaggio: "Sono molto contenta di fare questa esperienza, non me la sarei aspettata così faticosa ma piena di emozioni, di passioni e di gelosie", confessando che la danza è sempre stata "un sogno che si avvera". Temi, quelli della gelosia e della seduzione, che secondo Carlucci continueranno ad animare la pista del dancing show di Rai1.

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