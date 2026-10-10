Campionati Internazionali di Sicilia. A Passaro il derby con Dalla Valle. L’ex numero 89 al mondo la spunta in due set. Giunta manca due match point nel tiebreak del 3° set, in semifinale ci va lo spagnolo Moro Canas

La partita del torneo consegna allo spagnolo Alejandro Moro Canas, quinta testa di serie, numero 233 al mondo, best ranking 142 nel 2024, la semifinale del Challenger 50 in corso di svolgimento al Ct Palermo dove a distanza di 20 anni è tornato il tennis internazionale del circuito professionistico. Moro Canas ha battuto, dopo oltre tre ore e trenta di autentica battaglia, il combattivo e mai domo romano Matteo Giunta per 6-4 6-7 7-6. Un vero peccato per l’allievo di Salvatore Caruso che nel tiebreak del 3° set, finito 12-10, ha avuto due palle match in proprio favore. Il folto pubblico presente sul centrale ha tributato un grandissimo applauso ad entrambi i giocatori che hanno dato vita ad un match assai spettacolare condito di tantissimi vincenti, Il tennista iberico, reduce dalla finale al Challenger di Biella, sconfitto da Carlo Alberto Caniato, sfiderà sabato alle 16 per un posto in finale il ceco Jonas Forejtek.

Nel match che chiudeva il programma odierno, successo del perugino Francesco Passaro (in foto) che ha prevalso per 6-3 6-4 senza patemi sul ravennate Andrea Dalla Valle. Il tennista nato a Perugia si candida come favorito numero 1 per la vittoria finale. Sabato alle 18, Passaro, testa di serie numero 4, affronterà il qualificato bulgaro Yanaki Milev, vera e propria rivelazione dei Campionati Internazionali di Sicilia.

In questa stagione per il giocatore ex top 100 Atp da segnalare, l’approdo al main draw degli Us Open e gli ottavi all’Atp 500 di Rio de Janeiro.

A contendersi il titolo del doppio saranno sul campo numero 2 (dopo riposo adeguato per Forejtek) propio il tennista ceco ed il tedesco Wiskandt da una parte e l’ucraino Ovcharenko ed il tedesco Wehnelt dall’altra.

RISULTATI QUARTI DI FINALE

Jonas Forejtek (Cze) b. Michele Ribecai (Ita) 6-1 1-6 7-6

Yanaki Milev (Bul) b. Carlos Sanchez Jober (Esp) 7-5 6-3

Alejandro Moro Canas (5) Esp b. Massimo Giunta (Ita) 6-4 6-7 7-6

Francesco Passaro (4) Ita b. Enrico Dalla Valle (Ita) 6-3 6-4

I giocatori ed i tecnici al loro seguito oltre ad apprezzare la qualità dei servizi offerti e la bellezza del Circolo hanno avuto modo di vedere la Mostra permanente multimediale “100 Volte Tennis 1926 -2026” allestita lo scorso 10 aprile ed esposta fino a metà dicembre all’interno del Salone.

Domenica con inizio alle 9 la seconda giornata della serie A1. La squadra femminile, vittoriosa all’esordio sul Casale Monferrrato si recherà a Roma per affrontare il Tc Parioli, mentre Piraino e compagni se la vedranno con Santa Margherita Ligure che potrà contare, tra gli altri, sul pugliese Andrea Pellegino, 145 al mondo (nella prima giornata erano presenti Pedro Martinez e Francesco Maestrelli insieme ai due vivai del club ligure). Il Ct Palermo è reduce dal blitz esterno in quel di Ravenna.

Lunedì 12 ottobre a Roma alle ore 11, presso la Palestra Polifunzionale del Coni, si svolgerà la cerimonia di consegna dei collari d’oro. Il Ct Palermo verrà premiato per aver tagliato il traguardo dei 100 anni ma anche per meriti sportivi. Un riconoscimento che rappresenta un grande motivo d’orgoglio per il club presieduto da Alessandro Lazzaro.