Caltanissetta, sport e condivisione: studenti del liceo “A. Volta” protagonisti dell’evento “Sportivo Kalat Day”

Circa 300 studenti protagonisti di una giornata all’insegna dello sport, della socializzazione e dei valori educativi, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra scuola e territorio. Una splendida giornata di sport, entusiasmo e condivisione ha visto protagonisti circa 300 alunni del Liceo a indirizzo sportivo “A. Volta” di Caltanissetta, coinvolti nello “Sportivo Kalat Day”, una manifestazione pensata per promuovere la pratica sportiva e valorizzare il ruolo educativo dello sport nella formazione dei giovani. L’iniziativa è stata fortemente voluta dal dirigente scolastico Vito Parisi, con l’obiettivo di aprire sempre più la scuola al territorio, favorendo la collaborazione con le realtà sportive e le istituzioni locali e creando occasioni di incontro e partecipazione per gli studenti. Grazie alla disponibilità del Kalat Club e delle strutture sportive di Pian del Lago 2 e del PalaCannizzaro, gentilmente messe a disposizione dal Comune di Caltanissetta, gli alunni del liceo Sportivo del Volta hanno avuto l’opportunità di cimentarsi in diverse discipline sportive, vivendo un’esperienza di grande valore formativo e umano. La giornata è stata articolata in un programma di attività distribuite nei diversi impianti sportivi cittadini. Presso il Kalat Club, i docenti Salvatore Crucilla e Nicolino Leonardi hanno curato le attività di beach volley, padel e tennis tavolo, offrendo agli studenti l’occasione di mettersi alla prova in diverse discipline, all’insegna del divertimento e del confronto sportivo. Successivamente, gli alunni si sono spostati presso il campo di calcio di Pian del Lago 2, dove i docenti Alessandro Andaloro e Salvatore Andolina hanno coordinato i tornei di calcio a 8. Le partite hanno rappresentato un importante momento di coinvolgimento e partecipazione, valorizzando lo spirito di squadra, la collaborazione e il rispetto degli avversari. Contemporaneamente, all’interno del PalaCannizzaro, le docenti Concetta Pilato e Patrizia Terrana hanno gestito le attività dedicate al basket, coinvolgendo gli studenti in un’altra significativa occasione di pratica sportiva e socializzazione. L’organizzazione è stata coordinata dal professor Emilio Alessandro Galiano, che ha gestito la rotazione delle classi nei diversi impianti sportivi, avvalendosi della collaborazione di tutti i docenti dell’Istituto. Il coordinamento degli spostamenti e delle attività ha consentito di gestire al meglio la partecipazione dei numerosi studenti e lo svolgimento dei tornei. Un aspetto particolarmente significativo della manifestazione è stato il coinvolgimento diretto di molti alunni nell’organizzazione dell’evento. Diversi studenti, infatti, hanno collaborato attivamente svolgendo funzioni arbitrali e occupandosi della gestione dei campi da gioco. Un’esperienza che ha permesso loro di assumere responsabilità concrete, mettendo in pratica le competenze acquisite nel percorso di studi e sperimentando quanto lo sport richieda non soltanto abilità tecniche, ma anche capacità organizzative, senso di responsabilità e rispetto delle regole. La partecipazione degli studenti anche dietro le quinte ha reso lo “Sportivo Kalat Day” un’autentica esperienza di apprendimento sul campo, nella quale i ragazzi sono stati protagonisti non solo come atleti, ma anche come collaboratori attivi nella riuscita della manifestazione. L’iniziativa ha rappresentato molto più di una semplice giornata dedicata allo sport: è stata un’importante occasione di crescita, inclusione e condivisione, capace di mettere al centro gli studenti e di promuovere valori fondamentali quali la lealtà, la collaborazione, il rispetto reciproco e il benessere psicofisico. Un sentito ringraziamento va al Kalat Club e al Comune di Caltanissetta per la disponibilità degli impianti e la collaborazione offerta, oltre che a tutti i docenti e agli studenti che, con impegno ed entusiasmo, hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento. Lo “Sportivo Kalat Day” si conclude così con un bilancio positivo, confermando l’importanza di una scuola capace di dialogare con il territorio e di promuovere lo sport come strumento di educazione, partecipazione e crescita personale. Una giornata da ricordare, nella quale sport, scuola e territorio si sono incontrati per trasmettere ai giovani i valori più autentici dello stare insieme.