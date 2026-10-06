Caltanissetta. Otto contratti a tempo indeterminato nell’appalto Eni di Gela: il risultato della Filcams CGIL

CALTANISSETTA. Si conclude con un risultato concreto per i lavoratori dell’appalto Eni di Gela il lungo percorso di confronto e contrattazione portato avanti dalla Filcams CGIL Caltanissetta, con il segretario generale Luca Pulici e Nuccio Corallo della CGIL Caltanissetta, insieme al referente per le contrattazioni sindacali, Cosmopol – dott. Pasquale Di Bartolo.

Al termine di un articolato percorso sindacale sono stati raggiunti 8 contratti di lavoro a tempo indeterminato per lavoratori impegnati nell’appalto Eni di Gela. Nel dettaglio, 1 lavoratore a tempo determinato a indeterminato per Securpol, 7 lavoratori da tempo determinato a tempo indeterminato con Cosmopol. Si tratta di un risultato importante per gli addetti coinvolti, che dopo un lungo periodo di confronto possono guardare al futuro con una maggiore stabilità occupazionale.

Il percorso è stato caratterizzato da una costante attività di interlocuzione e contrattazione, con l’obiettivo di tutelare i lavoratori e ottenere maggiori garanzie sul piano occupazionale. La Filcams CGIL Caltanissetta ha seguito la vicenda ponendo al centro della trattativa la continuità lavorativa e il riconoscimento dei diritti dei dipendenti impegnati nell’appalto.

Per il segretario generale Luca Pulici e per Nuccio Corallo, il risultato raggiunto rappresenta il frutto di un lavoro sindacale portato avanti con determinazione e attenzione alle esigenze dei lavoratori. Un percorso nel quale ha avuto un ruolo anche il referente per le contrattazioni sindacali, dott. Pasquale Di Bartolo, attraverso il confronto sviluppato nel corso della trattativa. Gli otto contratti a tempo indeterminato rappresentano dunque un risultato concreto per i lavoratori dell’appalto Eni di Gela: sette con Cosmopol e uno con Securpol. La Filcams CGIL Caltanissetta ribadisce così il valore della contrattazione sindacale come strumento per difendere l’occupazione e trasformare situazioni di precarietà o incertezza in rapporti di lavoro più stabili e garantiti.