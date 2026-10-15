Caltanissetta. New Planet Academy: “Sicilia Terra d’Amuri”, il 31 ottobre al via le registrazioni dell’opera

CALTANISSETTA – La macchina organizzativa di Sicilia Terra d’Amuri è già in pieno movimento. Dai primi giorni di ottobre sono attivi i laboratori artistici che stanno accompagnando la preparazione del progetto, tra prove di recitazione, lavoro coreografico, organizzazione delle scene e coordinamento delle diverse componenti artistiche. Il prossimo appuntamento decisivo sarà il 31 ottobre, quando il Teatro Margherita di Caltanissetta si trasformerà in un vero e proprio set cinematografico per le registrazioni dell’opera.

L’iniziativa, proposta dall’ASD New Planet Academy nell’ambito del Bilancio Partecipativo 2026 del Comune di Caltanissetta, è stata selezionata tra i progetti vincitori nella categoria Attività culturali e sportive.

Sono oltre 50 le persone coinvolte in un percorso che unisce teatro, danza, musica e produzione audiovisiva, con l’obiettivo di raccontare la Sicilia attraverso le sue radici, le sue tradizioni e il patrimonio di emozioni che lega una comunità alla propria terra.

Una storia di identità, radici ed emozioni

Al centro di Sicilia Terra d’Amuri c’è il desiderio di dare forma a un racconto artistico che valorizzi l’identità siciliana attraverso personaggi, immagini, musica e movimento. Già i nomi dei protagonisti evocano un universo fortemente legato alla terra e alla sua dimensione simbolica: Sicilia ed Etna, figure che richiamano l’anima e la forza del territorio, si incontrano con personaggi come Gramigna, Michele, Carmelo, che prenderanno vita attraverso i racconti del Nonno.

La narrazione si sviluppa attraverso linguaggi differenti, in cui la recitazione si intreccia con la danza e la musica, dando vita a un’opera che punta a coinvolgere il pubblico sul piano visivo ed emotivo. Un progetto che intende celebrare la cultura siciliana non soltanto come memoria del passato, ma come patrimonio vivo, capace di parlare anche alle nuove generazioni.

Regia e produzione: un lavoro di squadra

La regia e il testo originale sono firmati da Nicola Baglivo, ideatore del progetto, mentre l’organizzazione e il coordinamento dello staff sono affidati a Luigi Ristuccia.

La produzione cinematografica è affidata a Viu News, con uno staff tecnico composto da profrssisti del settore: Enzo Costanzo, Fabio Caracausi, Grazia Giammusso e Maria Chiara Brancato.

La produzione musicale è curata da AUREALAB DIGITAL STUDIO di Roberto Gallà, mentre il service audio e luci è affidato a DLQ Group di Vincenzo Miserandino.

Un insieme di competenze artistiche e tecniche che accompagnerà il passaggio dai laboratori e dalle prove alla registrazione vera e propria, per poi proseguire con il montaggio e la post-produzione.

Gli interpreti

A dare vita ai personaggi saranno Marica D’Antoni, nel ruolo di Sicilia; Noemi D’Antoni, nel ruolo di Etna; Stefano Mangione, interprete di Michele; Rosaria Marotta, nei panni di Gramigna; Matteo Tumminelli, in quelli di Carmelo; Gloria Notarrigo, nel ruolo di Rosa; Fabio Amato, interprete di Salvatore; Nicola Polizzi, nel ruolo dell’Anziano del villaggio; ed Emma Cumia, che interpreterà Emma.

A impreziosire il cast sarà la straordinaria partecipazione di Giorgio Villa nei panni del Nonno.

La danza come parte integrante del racconto

Un ruolo centrale sarà affidato alla danza, elemento che contribuirà a dare corpo alle atmosfere e alle emozioni della storia. Le coreografie di Nicola Baglivo e Stefania Palmeri accompagneranno lo sviluppo della narrazione, integrando movimento, espressività e interpretazione.

Il corpo di ballo del Villaggio è composto da Alessandra Porcello, Aurora Messina, Aurora Orlando, Carine Cordaro, Chantal Russo, Flavia Moncada, Francesco Tommasella, Gaia Cordaro, Giorgia Giuliana, Ginevra Vitale, Manuela Riggio, Marta Leonardi, Nicole Russo e Stefania Stroe.

Il corpo di ballo Oscuro è formato da Alessio Geraci, Emanuel Orlando, Martina Cravagna, Simone Martorana, Sophia Porcello, Soleida Orlando e Stefania Palmeri.

A completare il quadro coreografico sarà il corpo di ballo del Matrimonio, composto da Asia Anzaldi, Beatrice Guagenti, Benedetta Guagenti e Ilaria Lombardo**, ballerine dell’ASD Officine Danza, diretta da Perla Barrile. La loro partecipazione nasce da una preziosa collaborazione artistica tra associazioni, che arricchisce il progetto di nuove energie e competenze, rafforzando lo spirito di condivisione e sinergia che anima Sicilia Terra d’Amuri.

Tre gruppi distinti, ciascuno chiamato a contribuire alla costruzione dell’identità scenica dell’opera attraverso il linguaggio universale della danza.

Scenografie e preparazione del set

Scrittura

Dietro le quinte, un contributo prezioso arriva anche dal gruppo impegnato nelle scenografie e nel supporto scenografico, composto da genitori, soci e sostenitori che hanno creduto nel progetto sin dai primi passi, mettendo a disposizione tempo, energie e passione per contribuire concretamente alla sua realizzazione. Un esempio di partecipazione autentica e di spirito di comunità, che dimostra come un progetto artistico possa crescere grazie al sostegno e alla fiducia di chi sceglie di farne parte. A dare il proprio contributo sono Antonella Amico, Danilo Vitale, Fabio Amato, Massimiliano Porcello, Maria Assunta Fedina, Paola Città, Umberto Amato e Valentina Amico, protagonisti di un lavoro prezioso che, lontano dai riflettori, aiuta a trasformare un’idea in realtà.

Il loro contributo sarà fondamentale per preparare gli ambienti e gli elementi visivi che accompagneranno le registrazioni al Teatro Margherita, trasformando lo spazio teatrale in un luogo capace di accogliere le diverse atmosfere del racconto.

Dal 31 ottobre alla trasmissione entro dicembre

La giornata del 31 ottobre rappresenterà una tappa fondamentale del percorso produttivo. Il Teatro Margherita diventerà il punto d’incontro di tutte le componenti artistiche e tecniche, impegnate nelle registrazioni dell’opera audiovisiva.

Terminata questa fase, il lavoro proseguirà con il montaggio e la post-produzione, con l’obiettivo di completare il progetto e renderlo disponibile per la trasmissione entro il mese di dicembre.

Sicilia Terra d’Amuri si conferma così un’iniziativa che va oltre la dimensione dello spettacolo: un’esperienza collettiva che coinvolge decine di persone, valorizza competenze differenti e mette al centro la cultura come strumento di partecipazione e condivisione.

Il percorso, sostenuto attraverso il Bilancio Partecipativo 2026 del Comune di Caltanissetta, testimonia la possibilità di trasformare un’idea in un progetto concreto grazie alla collaborazione tra artisti, tecnici e comunità.

Le prove sono già in corso, i laboratori sono entrati nel vivo e la data delle registrazioni si avvicina.

Il 31 ottobre il Teatro Margherita diventerà il set di “Sicilia Terra d’Amuri”. Da lì prenderà forma un’opera audiovisiva che punta a portare sullo schermo la Sicilia delle sue radici, delle sue emozioni e della sua gente, con l’obiettivo di raggiungere il pubblico entro dicembre.