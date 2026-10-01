Sicilia, Anas: installate due telecamere sulla SS194 contro l’abbandono illecito di rifiuti

Anas ha completato l’installazione di due telecamere di videosorveglianza in altrettante piazzole di sosta lungo la strada statale 194, nel territorio del Comune di Ragusa, per proseguire l’azione di contrasto all’abbandono illecito di rifiuti solidi urbani lungo la rete stradale. I dispositivi sono stati collocati nelle piazzole situate al km 91,000, sul lato destro, e al km 90,400, sul lato sinistro. L’intervento rafforza il presidio di queste aree, con l’obiettivo di scoraggiare comportamenti illeciti e contribuire alla tutela dell’ambiente e del decoro dell’infrastruttura. Le telecamere sono state consegnate, in comodato d’uso gratuito, al Comune di Ragusa, che curerà la gestione dei sistemi di videosorveglianza e, attraverso il Corpo di Polizia Municipale, le attività di accertamento delle violazioni e di individuazione e sanzionamento dei trasgressori. L’iniziativa rappresenta un esempio concreto della sinergia tra Anas e le istituzioni locali: una collaborazione che unisce interventi di prevenzione e strumenti di controllo per contrastare un fenomeno che danneggia il territorio e compromette la corretta fruizione degli spazi al servizio degli utenti della strada.