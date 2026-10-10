Caltanissetta, la 21enne Claudia Litrico tenta di conquistare un banco ad Amici di Maria De Filippi

CALTANISSETTA – Una giovane voce nissena si prepara a vivere un’importante occasione sul palcoscenico della televisione nazionale. Claudia Litrico, 21 anni, di Caltanissetta, in arte Tìaso, sarà tra i protagonisti della puntata di domani, domenica 11 ottobre, della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, in onda alle ore 14 su Canale 5. La giovane cantautrice si esibirà con l’obiettivo di conquistare uno degli ambiti banchi della scuola televisiva, punto di riferimento per tanti ragazzi che sognano di costruire un futuro nel mondo della musica e dello spettacolo.

Claudia, allieva della Sol Academy di Alessandra Alessi, si presenterà davanti ai professori del talent show per mettere alla prova le proprie capacità artistiche e cercare di ottenere un posto all’interno della scuola. Un appuntamento importante per la ventunenne nissena, che avrà l’opportunità di far conoscere la propria voce e il proprio talento a un pubblico nazionale.

La partecipazione alla trasmissione rappresenta già un significativo momento nel percorso artistico della giovane cantautrice, chiamata ad affrontare una prova che potrebbe segnare l’inizio di una nuova esperienza formativa e professionale. Sarà proprio l’esibizione di domenica a stabilire se Tìaso riuscirà a conquistare ufficialmente un banco e a entrare nella scuola di Amici.

L’attesa coinvolge anche Caltanissetta, città dalla quale parte questa nuova sfida artistica e dove amici, conoscenti e quanti seguono il percorso della giovane potranno accompagnarla idealmente in questo importante appuntamento.

Gli occhi saranno dunque puntati su Canale 5, domenica 11 ottobre alle ore 14, per scoprire se Claudia Litrico riuscirà a trasformare questa opportunità nel primo passo di un’avventura all’interno di una delle scuole televisive più conosciute e seguite d’Italia. Una sfida personale che porta con sé anche un piccolo motivo di orgoglio per Caltanissetta.