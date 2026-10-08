Caltanissetta. Ancora una volta la Città diventa “l’ombelico ornitologico” della Sicilia centrale con la 24^ Esposizione Ornitologica Nazionale

CALTANISSETTA. Festa di colori e canto a Santa Barbara per la 24^ esposizione Ornitologica nazionale città di Caltanissetta che è stato un richiamo irresistibile per gli ornitologi amatoriale delle province di Enna, Agrigento, Palermo e dell’hinterland nisseno che hanno onorato con la loro presenza lo sforzo messo in atto dall’associazione Ornitologica Nissena (AON) per la riuscita della manifestazione.

E così circa 400 soggetti e 52 espositori saranno pronti ad accogliere il pubblico delle grandi occasioni per dar vita ad uno spettacolo irrinunciabile sabato e domenica. Raggiante il presidente AON Gaetano Campisi: “un risultato superiore ad ogni più rosea aspettativa. Volevamo superare il numero di presenza dello scorso anno e ci siamo riusciti. È doveroso da parte mia ringraziare i 52 espositori che hanno scelto Caltanissetta per gareggiare con i propri soggetti.

Il ringraziamento più grande ovviamente và a tutti i soci che hanno collaborato affinché si offrisse alla città una bella manifestazione ed in particolare al consiglio direttivo, il vice presidente Concetto Geraci, il segreto Vincenzo Bosco, il tesoriere Carmelo Cusenza ed i consiglieri Luigi Provinzano, Alberto Santoro e Michele Lo Piano.

Venerdì la manifestazione entrerà nel vivo con i giudici nazionali che sottoporranno i soggetti alla valutazione e stileranno la classifica finale. Sabato e domenica siamo pronti ad ospitare i visitatori e soddisfare ogni loro curiosità e dare le giuste indicazioni su tecniche allevatorie e di selezione. Altre manifestazioni collaterali animeranno il villaggio Santa Barbara è anche in questo caso devo ringraziare il consigliere comunale Luigi Bellavia per la fattiva collaborazione”.