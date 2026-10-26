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La sezione di Agrigento dell’Unione Cattolica Stampa Italiana ha incontrato l’arcivescovo metropolita, Damiano

Redazione

La sezione di Agrigento dell’Unione Cattolica Stampa Italiana ha incontrato l’arcivescovo metropolita, Damiano

Lun, 26/10/2026 - 17:42

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Ad Agrigento, nella sede della Curia Arcivescovile, oggi ha avuto luogo il primo confronto tra la sezione Agrigentina dell’Unione Cattolica Stampa Italiana e Monsignor Alessandro Damiano, Arcivescovo Metropolita della Diocesi di Agrigento.

In quasi un’ora di incontro sono stati affrontati tanti temi e l’UCSI ha presentato all’arcivescovo le iniziative in programma per i prossimi mesi.

A rappresentare l’Unione Cattolica Stampa Italiana sono stati il consigliere nazionale Francesco Pira, il presidente della sezione di Agrigento Angelo Augusto, il tesoriere Giovanni Siracusa, i consiglieri Lilia Alba, Antonio Francesco Morello e Gaetano Aldo Licata, ed il comunicatore Vincenzo La Cognata. I componenti l’UCSI hanno portato a monsignor Damiano i saluti di Gaetano Rizzo, presidente regionale dell’Unione Cattolica Stampa Italiana.

“La comunicazione è un aspetto fondamentale del nostro vivere quotidiano. Voi siete impegnati – sono le parole di Monsignor Alessandro Damiano – nella ricerca della verità. Perciò è necessario fare fronte comune contro le troppe fake news che inquinano la nostra società. Al tempo stesso, citando i Pontefici, vi esorto ad usare parole disarmate e disarmanti per contribuire alla ricerca della pace”.

“Accogliamo con piacere – è il commento di Angelo Augusto, presidente dell’UCSI di Agrigento – l’appello che ci è stato rivolto da Monsignor Damiano. Lo ringraziamo per la cordialità con cui ci ha accolto ed esortato a fare ogni giorno del nostro meglio”.

“E stato – dichiara il consigliere nazionale dell’UCSI, Francesco Pira – un incontro molto cordiale e produttivo, nel segno del dialogo e con l’impegno a dare vita ad una serie di attività che diano testimonianza del ruolo che l’Unione Cattolica Stampa Italiana intende esercitare”.

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