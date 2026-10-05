Bompensiere. Avviati i lavori per la creazione della nuova Piazzetta dell’Emigrante

BOMPENSIERE. Sono stati avviati i lavori per la creazione della nuova Piazzetta dell’Emigrante, uno spazio che vuole diventare un luogo simbolico dedicato alla memoria, alle radici e al legame profondo tra Bompensiere e tutti i nostri concittadini che, nel corso degli anni, hanno lasciato il paese senza mai dimenticarlo. Lo ha reso noto il sindaco Salvatore Virciglio.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, Via Carducci, per un brevissimo tratto, è temporaneamente chiusa al transito. Il Comune si scusano per gli eventuali disagi e ringraziamo la cittadinanza per la collaborazione e la pazienza. Sarà un nuovo spazio per ricordare chi è partito, accogliere chi ritorna e rafforzare il legame con la comunità bompensierina.