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Avo Caltanissetta: arte e solidarietà, il 18 ottobre al Teatro Regina Margherita la serata di beneficenza in favore di Padre Piero

Redazione 3

Avo Caltanissetta: arte e solidarietà, il 18 ottobre al Teatro Regina Margherita la serata di beneficenza in favore di Padre Piero

Sab, 10/10/2026 - 09:28

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CALTANISSETTA – Domenica 18 ottobre 2026, alle ore 18:00, il Teatro Regina Margherita di Caltanissetta ospiterà una speciale “Serata di beneficenza” promossa per sostenere l’importante operato sociale e caritativo svolto sul territorio da Padre Piero, a cui verrà devoluto l’intero ricavato dell’iniziativa.

L’appuntamento giunge in un momento particolarmente significativo per Avo Caltanissetta: si terrà infatti all’indomani della XVIII Giornata Nazionale AVO , celebrandone i valori e lo spirito sintetizzati nel motto dell’anno: “Amico oggi, Volontario domani! – Una presenza che cura”.L’evento vedrà la messa in scena della commedia brillante “Camurriusa, Capricciusa e Piducchiusa”, scritta da Calogero e Rosanna Maurici, per la regia di Giuseppe Manzella. A condurre e presentare la serata sarà la giornalista Rita Cinardi.L’iniziativa nasce dalla virtuosa collaborazione tra due importanti realtà del territorio: l’Associazione Culturale Quarta Parete di San Cataldo e l’AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) di Caltanissetta . Una sinergia forte e coesa che testimonia come l’unione delle forze e il superamento di ogni forma di egoismo o sterile coltivazione del proprio “orticello” possano generare grande valore per l’intera comunità.L’iniziativa vanta il costante supporto e il sostegno dell’Assessorato alle Politiche Sociali nella persona dell’Assessore Ermanno Pasqualino, a conferma dell’attenzione delle istituzioni verso le iniziative di inclusione e vicinanza alle persone più fragili.Un ruolo fondamentale per la riuscita dell’evento è svolto dalla generosa partecipazione degli sponsor privati, tra cui spicca in prima linea Sicilbanca – Credito Cooperativo Italiano, da sempre attenta al tessuto sociale locale, insieme a numerose altre attività commerciali del territorio.I biglietti d’invito possono essere presi in prevendita contattando direttamente le due associazioni organizzatrici (Associazione Culturale Quarta Parete e AVO Caltanissetta ODV), oppure sarà possibile acquistarli direttamente la sera stessa dello spettacolo presso il botteghino del Teatro Regina Margherita.

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