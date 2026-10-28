Atletica. Rinnovato il Direttivo dell’Associazione Corri Serradifalco: riconfermato Cordaro presidente, Piazza, Vaccaro, Pace e Palermo gli altri componenti

E’ stato rinnovato il Direttivo della Corri Serradifalco. L’Assemblea dei soci ha provveduto all’elezione del nuovo organo esecutivo, essendo il precedente arrivato alla sua scadenza naturale. I confermati Michelangelo Cordaro, Melina Piazza, Giuseppe Vaccaro, Anna Maria Pace e la new entry Leandro Palermo hanno ottenuto pieno mandato dai soci, con lo scopo di mantenere viva e protagonista una realtà sportiva in salute e crescita continua.

Il neoeletto Consiglio, dopo il suo insediamento, ha nominato Presidente Michelangelo Cordaro, Vicepresidente Melina Piazza, segretario Leandro Palermo e tesoriere Giuseppe Vaccaro, con la consigliera Anna Maria Pace a coadiuvare un gruppo coeso che vuole continuare a promuovere la cultura dello sport e dei valori a esso connessi.