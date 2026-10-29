Truffa del “finto Carabiniere”: nell’Ennese denunciate tre persone dagli uomini dell’Arma

I Carabinieri della Stazione di Calascibetta, coordinati dal Comando Compagnia di Enna, hanno denunciato in stato di libertà tre persone maggiorenni – due uomini e una donna – ritenute responsabili di una truffa consumata nei giorni scorsi nel centro cittadino. Il colpo è stato messo in atto con la consolidata ed esecrabile tecnica del “finto carabiniere”.

La vittima è stata agganciata con una telefonata da un falso appartenente all’Arma che, paventando un grave e improvviso incidente stradale in cui sarebbe rimasto coinvolto un familiare, ha richiesto con urgenza il versamento di denaro contante e oggetti in oro per evitare ipotetiche e pesanti conseguenze legali. Sfruttando, pertanto, lo stato di forte ansia e agitazione emotiva generato nella vittima, i malviventi erano riusciti a farsi consegnare il bottino prima di far perdere le proprie tracce. Le indagini dei Carabinieri, scattate immediatamente dopo la segnalazione, si sono avvalse dell’analisi delle testimonianze, dei sistemi di videosorveglianza del territorio e dei tracciati telefonici. Un accurato lavoro investigativo che ha permesso, in breve tempo, di risalire all’identità dei tre complici e di deferirli all’Autorità Giudiziaria del capoluogo ennese.

L’episodio conferma quanto questo tipo di reato sia insidioso e perpetrato senza scrupoli, spesso ai danni di persone anziane. L’Arma dei Carabinieri ribadisce con forza alcuni consigli fondamentali per difendersi: Nessuna forza dell’ordine o ente pubblico richiede mai somme di denaro, cauzioni o preziosi a domicilio. In caso di telefonate che segnalano incidenti o arresti di parenti, interrompere subito la chiamata. Non aprire la porta a sconosciuti e avvisare immediatamente il NUE 112 o un familiare di fiducia prontamente reperibile. Si evidenzia che il procedimento penale pende in fase di indagini e che l’indagato non può definirsi colpevole fino a sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.